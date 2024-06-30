ФТС: Россия заработала на санкциях пять триллионов рублей

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Импортёры из недружественных стран за два года действия антироссийских санкций недополучили товаров на сумму 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей). При этом Россия перенаправила продукцию другим государствам и даже получила выгоду в размере пяти триллионов рублей.
Такие подсчёты сделали аналитики РИА Новости на основании данных Федеральной таможенной службы РФ. Согласно торговой статистике, экспорт России в недружественные страны в последние два года был неоднородным. Некоторые позиции снижались, другие, наоборот, росли. Однако по итогам двух лет, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, российский экспорт оказался в плюсе.
По сравнению с периодом до введения антироссийских торгово-экономических санкций удалось дополнительно заработать за два года 30,9 миллиарда долларов (пять триллионов рублей). Благодаря торговле с дружественными странами Москва сумела полностью компенсировать выпавшие доходы из-за сокращения торговли с Западом и нарастить положительное торговое сальдо.
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Александр Бойцов