G7 и EС планируют ввести санкции против использующих аналог SWIFT банков

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Страны «Большой семерки» (G7) и Европейский Союз начали обсуждать введение санкций в отношении банков третьих стран, использующих систему финансовых сообщений (СПФС) Центрального банка Российской Федерации, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
«В обсуждении… находятся меры, которые будут направлены против кредиторов в третьих странах, использующих похожую на SWIFT систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ для обхода ограничений», – указано в статье.
Санкции обсуждаются в преддверии саммита G7 в Италии. Однако журналисты отметили, что конкретные меры еще не согласован, поэтому страны G7 могут принять различные варианты санкций.
Согласно статье, некоторые банки, использующие СПФС, якобы для обхода западных ограничений Россией, уже получили уведомления о потенциальном введении «штрафных мер».
Ранее, 29 мая, стало известно, что заместитель министра финансов США Уолли Адейемо прибыл с официальным визитом в Киев, где он обсудит с украинскими партнерами ужесточение санкционного режима против России. Дальнейшая финансовая поддержка Киева также будет включена в повестку дня переговоров.
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Александр Климов