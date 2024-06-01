Бывший командующий ВМС США в Европе и Африке задержан по делу о взяточничестве

Фото: iStock/BrianAJackson
Бывший командующий ВМС США в Европе и Африке Роберт Берк был арестован по делу о взяточничестве, передает Минюст.
Адмирал в отставке и два предпринимателя «задержаны сегодня [в пятницу] по уголовным обвинениям, связанным с их ролью в коррупционной схеме в рамках государственного контракта».
Все трое обвиняются во взяточничестве и сговоре, а 62-летний Берк также обвиняется в действиях с целью получения личной экономической выгоды и сокрытии фактов.
По данным Министерства юстиции США, с 2020 по 2022 год Берк руководил тысячами представителей гражданского и военного персонала и курировал большинством военно-морских операций в Европе, России и Африке.
Читайте также:
Блинкен и Салливан убедили Байдена снять запрет на удары ВСУ по территории России
В США предупредил о потенциальной катастрофе ВСУ
На Украине началась эвакуация на Золочевском направлении под Харьковом
Все трое обвиняются во взяточничестве и сговоре, а 62-летний Берк также обвиняется в действиях с целью получения личной экономической выгоды и сокрытии фактов.
По данным Министерства юстиции США, с 2020 по 2022 год Берк руководил тысячами представителей гражданского и военного персонала и курировал большинством военно-морских операций в Европе, России и Африке.
Читайте также:
Блинкен и Салливан убедили Байдена снять запрет на удары ВСУ по территории России
В США предупредил о потенциальной катастрофе ВСУ
На Украине началась эвакуация на Золочевском направлении под Харьковом
Александр Климов