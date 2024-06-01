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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Джо Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по территории России при помощи западного оружия, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
«В Овальном кабинете Салливан утверждал, что Украина должна иметь возможность использовать американское оружие для отражения российских атак на Харьков специально для противоогневых целей», – отметили написали журналисты.
Как отмечается, встреча Байдена с советником по национальной безопасности состоялась 15 мая. После череды мероприятий Байден поручил Салливану и Пентагону начать работу над поправками о возможных ударах по территории Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что Джо Байден своим решением, связанным с ударами Киева западным оружием по территории России, еще больше втянул страну в конфликт на Украине.
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Александр Климов