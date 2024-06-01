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Блинкен и Салливан убедили Байдена снять запрет на удары ВСУ по территории России

Politico: Блинкен и Салливан убедили Байдена разрешить удары ВСУ по России
01 июня 2024, 03:15
kremlin

kremlin

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Джо Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по территории России при помощи западного оружия, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
«В Овальном кабинете Салливан утверждал, что Украина должна иметь возможность использовать американское оружие для отражения российских атак на Харьков специально для противоогневых целей», – отметили написали журналисты.

Как отмечается, встреча Байдена с советником по национальной безопасности состоялась 15 мая. После череды мероприятий Байден поручил Салливану и Пентагону начать работу над поправками о возможных ударах по территории Российской Федерации.



Ранее сообщалось, что Джо Байден своим решением, связанным с ударами Киева западным оружием по территории России, еще больше втянул страну в конфликт на Украине.

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#украина
#россия
#удар
#киев
Украинские военкомы начали искать призывников в церквях
01 июня 2024, 04:08

Фото: iStock/dimid_86

Украинские военкомы начали дежурить на входе в действующие храмы и другие религиозные организации во время богослужения для поиска мужчин призывного возраста. Об этом РИА Новости рассказали представители пророссийского подполья в Херсоне.
«Они ведут наблюдение с целью выявить максимальное количество призывников для мобилизации в Вооруженные силы Украины. Наблюдение ведется на всех службах, включая венчания и отпевания», – отметил собеседник агентства.

Подпольщик добавил, что настоятелей действующих на территории Украины церквей вынуждают убеждать прихожан вступить в ряды ВСУ.

Ранее сообщалось о насильственной мобилизациии в отношении украинских бездомных граждан.

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#всу
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Стала известна допустимая порция мороженого
Диетолог: рекомендуется есть не более одного мороженого раз в два дня
01 июня 2024, 03:58

Фото: iStock/Medini

Рекомендуется есть не более одной порции мороженого раз в два дня, если у вас отсутствуют проблемы с органами пищеварения и горлом рассказала врач-диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина, передает РИА Новости.
«Если у вас нет проблем со здоровьем, нет проблем с органами пищеварения, и вы съедите одну порцию мороженого, не кусая его и резко не заглатывая, и если у вас нет проблем с горлом, со связками и прочее, то вы можете есть его», – отметила специалист.

Любителям мороженого, у которых нет серьезных проблем со здоровьем, диетологи рекомендуют есть одно мороженое через день .Это 3 штуки в неделю.

Также не стоит забывать, что в состав мороженого входит сахар, а вместо сливок могут добавляться растительные масла. Пичугина предупредила, что употребление таких жиров в больших количествах может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Она также посоветовала внимательно читать состав деликатеса.

Ранее главный внештатный специалист службы первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал допустимую порцию шашлыка. По его словам, она не должна превышать 150 граммов на человека. По его словам, чем жирнее мясо, тем меньше его можно есть.

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В Грузии рассказали о попытках иностранных НПО организовать революцию
Премьер Грузии: НПО США трижды пытались организовать революцию в стране
01 июня 2024, 03:36

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Грузинские неправительственные организации (НПО), финансируемые США, трижды предпринимали попытки совершить революцию в республике, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает РИА Новости.
«Было две попытки революции, на прошедших неделях была третья попытка», – заявил он.

По мнению политика, Тбилиси и Вашингтону необходимо пересмотреть и улучшить двусторонние отношения,

30 мая Кобахидзе заявил, что никто в стране не добьется Майдана, как это было на Украине. По его словам, результатом государственного переворота на Украине стало назначение правительства страны извне, и люди, которые это сделали, не несли ответственности за последующие события.

Ранее Кобахидзе рассказал о реакции Запада на принятый в Грузии закон «О прозрачности иностранного влияния» как о поводе для требований к Тбилиси открыть «второй фронт» против России. Он сказал, что интересы Тбилиси не были учтены, но некоторые «стороны глобальной войны» пытаются направить Грузию против Москвы с начала 2022 года.

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#сша
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Бывший командующий ВМС США в Европе и Африке задержан по делу о взяточничестве
Минюст: экс-командующий ВМС США в Европе и Африке задержан за взяточничество
01 июня 2024, 03:25

Фото: iStock/BrianAJackson

Бывший командующий ВМС США в Европе и Африке Роберт Берк был арестован по делу о взяточничестве, передает Минюст.
Адмирал в отставке и два предпринимателя «задержаны сегодня [в пятницу] по уголовным обвинениям, связанным с их ролью в коррупционной схеме в рамках государственного контракта».

Все трое обвиняются во взяточничестве и сговоре, а 62-летний Берк также обвиняется в действиях с целью получения личной экономической выгоды и сокрытии фактов.

По данным Министерства юстиции США, с 2020 по 2022 год Берк руководил тысячами представителей гражданского и военного персонала и курировал большинством военно-морских операций в Европе, России и Африке.

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#европа
#россия
#африка
#взятка
#задержание
#обвинение
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В Крыму обвинили Запад в отмене доктрины ядерного сдерживания
Мурадов: Запад в одностороннем порядке отменяет доктрину ядерного сдерживания
01 июня 2024, 03:09

Фото: iStock/Gerasimov174

Западные страны фактически в одностороннем порядке отменяют доктрину ядерного сдерживания, одобрив удары по территории России, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.
«Нас пытаются убедить, что все, что прилетает с украинской территории на головы российских граждан, не имеет отношения ни к Соединенным Штатам, ни к европейским странам. Хотя в открытую говорится, что даже целеуказание для нанесения ударов выполняется западными инструкторами», – объяснил он.

По словам Мурадова, «тонкой психологической операцией "дезориентации" Москвы» противники Российской Федерации приближаются к отмене доктрины ядерного сдерживания.

«Мы ни в коем случае не должны попасть в эту ловушку», – заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что если поставляемые Киеву ракеты большой дальности будут использоваться при ударах по территории России, западные страны должны быть четко предупреждены о том, что «инициаторы и наводчики ракет получат ответ.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать западное оружие для удар по российской территории – «акт самообороны, а не эскалации».

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#йенс столтенберг
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#россия
#всу
#удар
#москва
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В США предупредили о потенциальной катастрофе ВСУ
The New Yorker: ВСУ ожидает катастрофа летом
01 июня 2024, 02:16

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Ситуация в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в ближайшее время может ухудшиться из-за активного наступления российской армии и нехватки резервов предупреждает американский журнал The New Yorker.
«Это лето может стать катастрофой для Украины», – указывается в публикации.

Старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги* утверждает, что даже такой радикальный шаг, как снижение призывного возраста, не позволит Киеву со временем компенсировать свои потери.

«Численность некоторых подразделений сократилась на тридцать или даже сорок процентов. И когда личного состава в частях так мало, им очень трудно выполнять поставленные перед ними задачи», – заявила она журналу.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что стратегия президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, направленная на защиту «каждого метра», позволяет России успешно использовать истощать силы противника

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* внесен в реестр иноагентов
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#всу
#украина
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Немецкий полковник раскрыл последствия ударов ВСУ по территории России
Полковник Рихтер: необходимо помешать Украине эскалировать конфликт
01 июня 2024, 01:05

Фото: iStock/Irina Piskova

Запад должен предупредить Украину о недопустимости дальнейшего расширения конфликта при помощи ударов по территории России, заявил отставной полковник бундесвера Вольфганг Рихтер в интервью немецким СМИ, сообщает РИА Новости.
«Мы не должны допускать сценария эскалации. Это не имеет ничего общего с тем, что украинцам, естественно, приходится обороняться там, где находится фронт», – подчеркнул военный.

По мнению Рихтера, удары Киева на Россию могут вынудить Москву предпринять решительные шаги. Особенно в области применения ядерного оружия. Как заявил военный, «речь идет о раскручивании спирали эскалации».

Ранее Пентагон подтвердил, что президент США уполномочил украинскую армию наносить удары по российским войскам в районе Харькова с помощью оружия дальнего действия. В то же время в ведомстве подчеркнули, что политика Вашингтона по запрету использования дальнобойных ракет ATACMS для «ударов на большие расстояния внутри России не изменилась».

Позже пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что, по его мнению, разрешение США атаковать российскую территорию американским оружием укрепит обороноспособность Украины.

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#харьковская область
#владимир зеленский
#россия
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Захарова призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку инициативе Фонда Клуни
Захарова: идея Фонда Клуни – травля по политическим мотивам
01 июня 2024, 00:03

Фото: сайт МИД РФ

Идея Фонда Джорджа Клуни преследовать и добиваться ареста российских журналистов является травлей по политическим мотивам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Теперь же оказывается, что защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам, к тому же еще и по этническому признаку», – написала дипломат.

По словам Захаровой, «не секрет, что за русофобию на Западе хорошо платят». Фонд Клуни решил организовать «судебное сафари на российских журналистов». Кроме того, дипломат призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ оценить происходящее.

Ранее Фонд Клуни, основанный голливудским актером Джорджем Клуни и его женой, заявил, что будет добивался ареста российских журналистов в Европе.

Утверждается, что организация будет готовить запросы о возбуждении уголовного дела в странах, где уголовные кодексы предусматривает наказание за «пропаганду военных конфликтов».

На такую инициативу откликнулся председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что предполагаемые репрессии прессы абсолютно неприемлемы.

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#дипломат
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В Великобритании рассказали о играющей на пользу России стратегии Зеленского
Меркурис: Стратегия Зеленского и Сырского рабоатет на пользу России
31 мая 2024, 23:37

Стратегия президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, направленная на защиту «каждого метра», позволяет России успешно использовать истощать силы противника, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
«На самом деле это работает на пользу России, чтобы медленно истощать эти украинские войска, чтобы играть на ошибках Зелинского и Сырского», – объяснил он.

Меркурис также отметил, что ВСУ держат свои войска в местах, где они не играют реальной стратегической роли.

По его словам, российские бойцы это поняли и адаптировали свою тактику и «играют» таким образом, что учитывают ошибки противника.

Ранее Меркурис сообщил, что ВСУ попали в засаду сразу на 2 направлениях: в городах Волчанск и Часов Яр. По словам эксперта, украинские бойцы в Волчанске оказались в ловушке, их пути снабжения были отрезаны.

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