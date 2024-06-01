В Грузии рассказали о попытках иностранных НПО организовать революцию

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Грузинские неправительственные организации (НПО), финансируемые США, трижды предпринимали попытки совершить революцию в республике, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает РИА Новости.
«Было две попытки революции, на прошедших неделях была третья попытка», – заявил он.
По мнению политика, Тбилиси и Вашингтону необходимо пересмотреть и улучшить двусторонние отношения,
30 мая Кобахидзе заявил, что никто в стране не добьется Майдана, как это было на Украине. По его словам, результатом государственного переворота на Украине стало назначение правительства страны извне, и люди, которые это сделали, не несли ответственности за последующие события.
Ранее Кобахидзе рассказал о реакции Запада на принятый в Грузии закон «О прозрачности иностранного влияния» как о поводе для требований к Тбилиси открыть «второй фронт» против России. Он сказал, что интересы Тбилиси не были учтены, но некоторые «стороны глобальной войны» пытаются направить Грузию против Москвы с начала 2022 года.
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Александр Климов