G7 и ЕС предлагают восстанавливать Украину за счёт замороженных активов России

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Группа семи (G7) и Евросоюз обсуждают возможность использования замороженных активов России для финансирования Украины, сообщает 4 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Этот план предусматривает использование более $250 млрд замороженных активов российского ЦБ в качестве залога для финансирования восстановления Украины. Согласно предложению, союзники Киева могут продать его долг. Агентство подчеркивает, что такой вариант находится лишь на уровне обсуждения, и политическое решение еще не принято.
При этом сторонники такого решения уже сейчас считают, что урегулирование конфликта приведет к возмещению ущерба Москвой, а в случае отказа ей могут быть предъявлены претензии по замороженным активам.
Как ранее отмечала британская Financial Times, такая мера позволит союзникам Киева решить вопрос с финансированием Украины, не ожидая решения сложных юридических вопросов, связанных с конфискацией российских активов. Использование активов в качестве залога для привлечения долга — это попытка найти компромисс между разными точками зрения, высказываемыми внутри G7 и Евросоюза.
Некоторые страны, в том числе Германия, выступают против конфискации российских активов по юридическим соображениям, отмечая,что Киев сможет получить российские активы, в лучшем случае, многие годы спустя. При этом скорее всего западные союзники Украины обещаниями о разблокировке активов РФ будут просто оттягивать предоставление военной помощи для ВСУ.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Белый дом пытается надавить на Европу, поддерживая решение об изъятии российских активов и передаче их Украине.
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При этом сторонники такого решения уже сейчас считают, что урегулирование конфликта приведет к возмещению ущерба Москвой, а в случае отказа ей могут быть предъявлены претензии по замороженным активам.
Некоторые страны, в том числе Германия, выступают против конфискации российских активов по юридическим соображениям, отмечая,что Киев сможет получить российские активы, в лучшем случае, многие годы спустя. При этом скорее всего западные союзники Украины обещаниями о разблокировке активов РФ будут просто оттягивать предоставление военной помощи для ВСУ.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Белый дом пытается надавить на Европу, поддерживая решение об изъятии российских активов и передаче их Украине.
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Артем Путинцев