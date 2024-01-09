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Глава минфина Йеллен: США ещё не приняли решения о конфискации активов России

09 января 2024, 03:01
Фото: iStock/Jon Rehg

Фото: iStock/Jon Rehg

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон пока не принял решение о конфискации суверенных активов Российской Федерации для передачи Украине, однако в рамках G7 США участвуют в проработке возможных опций. Об этом пишет Bloomberg.

«Лидеры G7 попросили проработать эти опции и изучить суть вопроса, а также оценить существующие риски», — цитирует агентство слова Йеллен.

Она отметила, что никакого решения на сегодняшний день «принято не было». Глава американского минфина подчеркнула, что хочет видеть оценку потенциальных рисков для международной роли национальной валюты США и понимать, какие меры необходимо принять для их снижения.

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В Литве выступили против закрытия русских школ
Министр экономики Литвы Армонайте выступила против закрытия русских школ
09 января 2024, 01:50

Фото: iStock/diegograndi

Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте заявила, что выступает против закрытия в стране российских школ. Она подчеркнула, что в этой сфере не следует делать «резких движений», пишет «Sputnik.Литва».
«Это ужасная ошибка — говорить, что с завтрашнего дня мы закроем все школы, и этого следует избегать. Я бы не стала делать резких движений по закрытию школ. В Литве есть прекрасные школы, где преподается другой язык, будь то польский или русский», — цитирует издание слова главы министерства экономики.

Армонайте отметила, что в настоящее время Литва оказалась в «чувствительной геополитической ситуации», на фоне которой многое «закрывают и уничтожают». Она добавила, что в школах нацменьшинств наблюдаются проблемы, но это не повод принимать поспешные решения.

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Финляндия хочет продлить закрытие границы с Россией
Helsingin Sanomat: Финляндия хочет продлить закрытие границы с Россией
09 января 2024, 01:14

Фото: iStock/Iri-s

Власти Финляндии планируют и дальше держать границу с Российской Федерацией закрытой, однако для этого необходимы юридические обоснования. По информации Helsingin Sanomat, с этой целью могут быть использованы разведданные.
Журналисты отмечают, что решение властей о закрытии границы с Россией 15 января прекращает своё действие. При этом Хельсинки подчеркивают, что не намерены открывать границу, пока российская сторона проводит СВО.

В публикации говорится, что правительство может сослаться на разведданные, согласно которым, если пункты пропуска откроют, Россия якобы позволит пересечь границу с Финляндией большому количеству просителей убежища.

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#россия
#журналисты
#правительство
#финляндия
#граница
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Швеция после вступления в НАТО намерена отправить батальон в граничащую с РФ страну
Швеция, вступив в НАТО, может отправить свой батальон в Латвию
08 января 2024, 20:45

Фото: iStock/WDnet

Швеция после вступления в НАТО направит свой батальон в Латвию. Об этом сообщил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс, передав обещания премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.
Глава оборонного ведомства заявил, что такое решение шведской стороны позволит укрепить безопасность и оборону прибалтийской страны.

Отмечается, что в Латвии будет формирована многонациональная боевая группа, которую возглавит Канада. В её составе будут числиться более 1700 военных из 11 государств.

Ранее на саммите НАТО в Мадриде представители ведомств Латвии и Швеции подписали декларацию, по которой подтвердили расширение боевой группы присутствия Североатлантического альянса до уровня бригады.

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#швеция
#латвия
#армия
#оборона
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Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в отставку
08 января 2024, 20:19

Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в отставку. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон.
Агентство France-Presse отмечает, что французский президент принял прошение Борн об отставке правительства.

Глава государства выразил благодарность Борн за её работу на посту премьер-министра. Он подчеркнул, что политик всегда смело и решительно реализовывала все реформы.

Ранее французский телеканал BFMTV назвал несколько возможных преемников Борн. Так, пост премьер-министра Франции может занять нынешний министр обороны Себастьян Лекорню, министр экономики и финансов Брюно Лё Мэр или глава Министерства экологии Кристофер Бешю.

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#франция
#премьер-министр
#пост
#макрон
#политика
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Глава ОАЭ призвал Нетаньяху просить деньги для Палестины у Зеленского
Axios: глава ОАЭ призвал Нетаньяху просить деньги для Палестины у Зеленского
08 января 2024, 20:04

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отказался выполнить просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о выплате пособий по безработице палестинским рабочим, которым запретили въезжать в Израиль. Об этом сообщает портал Axios.
На просьбу израильского премьера лидер ОАЭ ответил лишь фразой: «Проси деньги у Зеленского».

Ранее власти Палестины привели статистику, согласно которой итогом трёхмесячной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа стало массовое уничтожение жителей анклава. Число погибших в результате боевых действий является самым крупным за всю современную историю региона.

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#израиль
#палестина
#украина
#сектор газа
#финансирование
#владимир зеленский
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В Пентагоне прокомментировали заявление о возможной отставке Остина
Пентагон: Остин не собирается покидать пост из-за скандала с госпитализацией
08 января 2024, 19:48

Фото: iStock/icholakov

Министр обороны США Ллойд Остин продолжит занимать свой пост, несмотря на скандал вокруг его госпитализации. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в эфире телеканала Fox News.
Ранее сообщалось, что американское оборонное ведомство в течение трёх дней скрывало от Белого дома информацию о госпитализации министра.

По словам Райдера, Остин намерен продолжать работу в Пентагоне и не собирается отказываться от своего поста.

О госпитализации министра обороны США Ллойда Остина стало известно 6 января. Причиной стали осложнения, возникшие после проведения медицинской процедуры.

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#сша
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#министр
#оборона
#пентагон
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Нацбанк Украины рассматривает возможность блокировки банковских счетов уклонистов
Глава НБУ Пышный заявил об обсуждении блокировки банковских счетов уклонистов
08 января 2024, 19:23

Фото: iStock/Panama7

Национальный банк Украины (НБУ) готов участвовать в обсуждении о введении для уклонистов банковских ограничений, предусмотренных в новом законопроекте о мобилизации. Об этом сообщил глава регулятора Андрей Пышный в интервью изданию «Зеркало недели».
По его словам, данный законопроект был принят к сведению в Нацбанке. Представители регулятора, скорее всего, примут участие в обсуждении этого вопроса в парламенте.

По результатам этой дискуссии Пышный ожидает принятия окончательного решения, касаемо данного вопроса.

Ранее стало известно, что сотрудники военкоматов проводят рейды по украинским населённым пунктам в поисках граждан, пригодных для мобилизации. Такие обходы совершаются даже ночью.

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#украина
#банк
#мобилизация
#счёт
#жители
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Американский конгрессмен предложил привлечь сына Байдена к ответственности
Конгрессмен Комер призвал привлечь сына Байдена за неявку по повестке
08 января 2024, 18:30

Фото: iStock/Jon Rehg

Необходимо привлечь сына главы США Хантера Байдена к ответственности за неявку по повестке. С таким предложением выступил глава надзорного комитета палаты представителей США Джеймс Комер.
Согласно его предложению, должен быть утверждён отчет о привлечении Байдена к ответственности за неуважение к конгрессу. А спикер палаты представителей Майк Джонсон должен обеспечить его явку. 10 января юридический и надзорный комитеты встретятся для подготовки окончательных рекомендаций палате представителей.

Напомним, что Хантера Байдена обвиняют в неуважении к конгрессу в связи с его игнорированием требований членов палаты явиться на закрытую дачу показаний по ситуации вокруг деловых операций его семьи и вовлечённости в них Джо Байдена.

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«Политически умер»: депутат Верховной рады раскритиковал Зеленского
Депутат Рады Костенко заявил, что Зеленский больше никогда не будет президентом
08 января 2024, 17:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что больше никогда не сможет стать президентом, поскольку он уже «политически умер». Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Политик призвал Зеленского осознать своё положение и сделать вывод о том, что в политику он больше не вернётся, поскольку уже сейчас он «политически умер».

Также Костенко убеждён, что в данный момент у Зеленского есть только доверие граждан и рейтинги. При этом все решения, принимаемые главой государства, делаются для того, чтобы иметь возможность переизбрания на следующих президентских выборах. Сохранение Украины его сейчас мало волнует, уверен депутат Рады.

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#украина
#президент
#политика
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