Глава минфина Йеллен: США ещё не приняли решения о конфискации активов России

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон пока не принял решение о конфискации суверенных активов Российской Федерации для передачи Украине, однако в рамках G7 США участвуют в проработке возможных опций. Об этом пишет Bloomberg.
«Лидеры G7 попросили проработать эти опции и изучить суть вопроса, а также оценить существующие риски», — цитирует агентство слова Йеллен.
Она отметила, что никакого решения на сегодняшний день «принято не было». Глава американского минфина подчеркнула, что хочет видеть оценку потенциальных рисков для международной роли национальной валюты США и понимать, какие меры необходимо принять для их снижения.
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Диана Аванесян