G7 потребовала от РФ выплатить Украине почти полтриллиона долларов

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Ущерб в 486 миллиардов долларов нанесенный Украине должна выплатить Россия. Об этом говорится в заявлении стран «Большой семерки» (G7). Уточняется, что активы РФ на Западе будут заморожены до прекращения конфликта в Донбассе с последующей выплатой указанной суммы киевскому режиму.
Подобные заявления уже делались в феврале текущего года, когда «Группа семи» хотела еще больше ограничить российскую прибыль от продажи энергоносителей. G7 собиралась ужесточить режим контроля и соблюдения ограничений ценника на черное золото. Кроме того, страны-участницы блока пригрозили ограничениями тем, кто помогает России незаконно перевозить нефть РФ.
В «Большую семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.
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Никита Кротов