Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Медведев призвал нанести максимальный вред странам Запада в ответ на санкции

Медведев призвал нанести максимальный вред странам Запада в ответ на санкции

13 июня 2024, 10:40
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

России следует нанести максимальный ущерб странам Запада в ответ на санкции, написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что нужно навредить экономике, институтам, гражданам, компаниям, госучреждениям, всей критической инфраструктуре и иным западным сферам жизни. По словам Медведева, враг должен сполна расплатиться за причиненный РФ вред.

Зампред Совбеза России также призвал «искать критические уязвимости» во всех сферах деятельности государств Запада. Медведев заключил, что Штаты и их союзники объявили войну РФ.



Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.

Читайте также:

Минфин: США ввели санкции против лиц из России и КНР в связи с СВО

Германия блокирует прогресс в переговорах о санкциях ЕС против России

США ввели санкции против НКЦ, Мосбиржи, «Арктик СПГ» и СОГАЗ
#сша
#санкции
#компании
#минфин
#ес
#дмитрий медведев
Politico: саммит G7 в Италии станет сборищем «шести хромых уток и Мелони»
13 июня 2024, 11:48

Фото: iStock/Bet_Noire

Саммит G7, который состоится в четверг в Италии, станет встречей слабых политиков, его вряд ли можно будет назвать демонстрацией западной мощи. Об этом сообщает Politico.
Согласно информации издания, участниками саммита станут «шесть хромых уток и [премьер-министр Италии] Джорджа Мелони». В настоящее время большая часть лидеров G7 сталкиваются с различными внутриполитическими проблемами и кризисами, в особенности из-за прошедших выборов в Европарламент, поскольку они отчаянно пытались удержать власть.

Отмечается, что единственным участником саммита, который занимает сильную позицию, стала глава правительства Италии Джорджа Мелони. В материале издания говорится, что на фоне высоких показателей, которые ее партия «Братья Италии» показала на последних выборах в Европарламент, она получила возможность сыграть решающую роль в модернизации политики ЕС.

Читайте также:

В Европе Шольца и Макрона считают «хромыми утками»

Жёны Макрона и Штайнмайера веселились на мемориале жертвам Холокоста

Западу напомнили слова Путина после появления АПЛ у берегов Кубы
#власть
#партия
#страны
#италия
#политика
#саммит
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генсек НАТО Столтенберг: альянс не считает эскалацией удары ВСУ по территории РФ
13 июня 2024, 11:25

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Блок НАТО не считает эскалацией применение вооружений Запада боевиками ВСУ для ударов по российским территориям. Это касается и истребителей F-16. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, трансляция выступления велась на сайте НАТО.
«Самооборона Киева включает поражение военных целей на территории России, поэтому НАТО не считает это эскалацией. Это касается также ударов F-16», – сказал Столтенберг.

До этого Штаты разрешили киевскому режиму использовать поставленное оружие для нанесения ударов по территории России. Таким образом недружественные страны хотели остановить продвижение российских военных под Харьковом. По словам Советника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, такое решение являлось логичным.

Российский лидер Владимир Путин оценил такие действия как серьезную эскалацию украинского конфликта.

Читайте также:

«Шлет сигнал»: в США прокомментировали маневр РФ у американских границ

Генсек НАТО заявил об обязательных для стран альянса поставках помощи Украине

Орбан выступил против миссии НАТО на Украине
#мир
#россия
#сша
#нато
#украина
#война
#спецоперация
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Шлет сигнал»: в США прокомментировали маневр РФ у американских границ
AT: Отправкой кораблей российского ВМФ на Кубу Путин послал сигнал Байдену
13 июня 2024, 11:11

Фото: сайт Кремля

Отправкой кораблей российского военно-морского флота (ВМФ) на Кубу глава государства Владимир Путин послал сигнал Соединенным Штатам. Об этом пишут журналисты издания The American Thinker.
«Судя по всему, президент Владимир Путин шлет нам сигнал», – говорится в статье.

По предположению обозревателя, появление российских кораблей рядом с побережьем США является ответом на разрешение американской стороны украинским националистам бить предоставленными вооружениями по территории РФ.

«Москва шлет нам вполне предсказуемый сигнал, и Джо Байден либо знал об этом, но даже палец о палец не ударил, либо не знал — и искренне изумился. В любом случае видок у него теперь неважный», – резюмируется в материале.

Российские власти заявляли, что поставки оружия Украине только затягивают боевые действия, не решая конфликт. Отмечалось, что такие грузы станут законной целью для российских военных. Россия начала спецоперацию в Донбассе, на фоне которой недружественные к РФ страны начали помогать украинским радикалам.

Читайте также:

В США объяснили, почему Байден блокирует вступление Украины в НАТО

Байден и Макрон поддержали использование прибыли от российских активов Киевом

Байден попросил прощения у Зеленского
#мир
#россия
#вмф
#владимир путин
#сша
#джозеф байден
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Парламент Киргизии отменил мораторий на разработку урановых месторождений
13 июня 2024, 11:06

Фото: iStock/HStocks

Парламент Киргизии отменил введенный в 2019 году мораторий на разработку урановых месторождений в стране. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания республики.
Отмечается, что инициатором законопроекта стал премьер Киргизии Акылбек Жапаров. Согласно информации пресс-службы, принятие закона будет происходить совместно с мониторингом современных технологий по добыче урана и тория, что снизит негативное воздействие на природу.

Примечательно, что если власти найдут данные о таких технологиях, то они будут настаивать на использовании этих разработок недропользователями.

Ранее сообщалось, что правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа текущего года. Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.

Читайте также:

Правительство отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа

В столичной квартире нашли радиоактивный уран

Нидерланды прекратили работу крупнейшего европейского газового месторождения
#правительство
#данные
#киргизия
#уран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На учениях нестратегических ядерных сил РФ произвели электронные ракетные пуски
13 июня 2024, 09:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российские военные в ходе второго этапа учения нестратегических ядерных сил провели электронные пуски. Об этом написало МО РФ в своем Telegram-канале.
Сообщается, что в рамках второго этапа учений личный состав отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район, а также осуществил электронные ракетные пуски по целям противника. Помимо этого, были осуществлены выходы в море в назначенный район патрулирования.

Ранее сообщалось, что РФ начала второй этап учений по отработке использования нестратегических ядерных сил. В его рамках будут проработаны вопросы совместной подготовки частей ВС РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

В ходе первого этапа учений были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», оснащения ими ракет-носителей и выдвижения в заданный район для проведения ракетных пусков.

Читайте также:

МО РФ: отряд кораблей Северного флота закончил учения и прибыл в Гавану

Корабли Северного флота проводят учения в Атлантике

Шесть тысяч боеголовок: В Италии оценили ядерные возможности России
#мо
#море
#учения
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Германия блокирует прогресс в переговорах о санкциях ЕС против России
DPA: ФРГ блокирует прогресс переговоров о новом пакете санкций ЕС против РФ
13 июня 2024, 09:12

Фото: iStock/photosvit

Германия блокирует ход переговоров о новом пакете санкций Евросоюза против России. Об этом информирует немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.
Уточняется, что новые санкции будут направлены на борьбу с «обходом» действующих рестрикций. Согласно информации источника, планируется впервые ввести жесткие меры в отношении российского бизнеса, связанного со сжиженным природным газом (СПГ).

Примечательно, что Европейская комиссия намерена запретить отправку морем российского СПГ из некоторых портов, в особенности из порта Зебрюгге в третьи страны. Отмечается, что ФРГ обеспокоена из-за данного вопроса, поскольку страна опасается возможного привлечения к ответственности немецких компаний. Германия требует ограничить некоторыми товарами или вовсе вычеркнуть из планов пункт, который затрагивает ответственность филиалов компаний в случае нарушения санкций.

Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.

Читайте также:

Минфин: США ввели санкции против лиц из России и КНР в связи с СВО

США ввели санкции против НКЦ, Мосбиржи, «Арктик СПГ» и СОГАЗ

Мосбиржа в связи с санкциями США 13 июня не будет проводить торги долларом и евро
#сша
#евро
#санкции
#торги
#страны
#компании
#нарушения
#германия
#фрг
#меры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Счетная палата выявила у Минстроя финансовых нарушений на 46 млрд рублей
13 июня 2024, 09:04

Фото: istock /chekat

Счетная палата выявила у Минстроя финансовых нарушений на 46 миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости».
Сообщается, что нецелевого использования бюджета не обнаружено. Всего по результатам проверки было выявлено четырнадцать нарушений, а также девятнадцать недостатков. В отчете сказано, что 46 миллиардов рублей – это недостоверность бюджетной отчетности Минстроя в части дебиторской задолженности ППК «ФРТ», оплата коммунальных услуг. Один недостаток и четыре нарушения были устранены.

Ранее Счетная палата сообщала, что объем межбюджетных трансфертов российским регионам в 2023 году снизился на 0,3% до 3,932 млрд рублей. В Счетной палате отметили, что доля дотаций в общем объеме межбюджетных трансфертов выросла с 28,7 до 39,5 %. При этом объем неисполненных межбюджетных трансфертов составил 26,4 млрд рублей, в основном за счет неисполненных расходов на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Счетная палата нашла в российском бюджете миллиарды рублей неизвестного происхождения

Счетная палата обнаружила у Минкульта неэффективные расходы на шесть млрд рублей

Счетная палата РФ назвала госдолг российских регионов
#проверки
#нарушения
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Западу напомнили слова Путина после появления АПЛ у берегов Кубы
Норвежский политолог напомнил Западу слова Путина после появления АПЛ у Кубы
13 июня 2024, 08:52

Фото: сайт Кремля

Норвежский политолог Гленн Дизен написал в социальной сети X, что президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал Запад о том, что Россия будет защищать свои стратегические интересы и отстаивать безопасность.
Дизен напомнил о событиях 2014 года, когда Крым вошел в состав РФ. По его словам, это событие стало ответом на государственный переворот на Украине, который поддерживался Западом. Политолог подчеркнул, что западные партнеры перешли черту с Украиной. При этом глава российского государства также заявлял, что всему есть предел.

Дизен добавил, что перед началом спецоперации в 2022 году российский президент также неоднократно предупреждал американских и европейских партнеров о том, что они своими действиями наносят удар по безопасности России.

Напомним, 6 мая текущего года российский Генштаб по поручению главы российского государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия.

Читайте также:

Минобороны раскрыло детали второго этапа ядерных учений

В Белоруссии заявили о готовности к применению ядерного оружия

МО РФ: отряд кораблей Северного флота закончил учения и прибыл в Гавану
#президент
#учения
#крым
#политолог
#минобороны
#удар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Британия предоставит Украине пакет помощи на 309 миллионов долларов
Великобритания предоставляет Украине пакет помощи на сумму до $309 миллионов
13 июня 2024, 08:42

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Глава правительства Великобритании Риши Сунак объявит о выделении Украине нового пакета помощи на сумму до 309 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства, пишет РИА Новости.
Объявлено о ней будет во время предстоящего саммита G7 в Италии 13-15 июня. Предоставлен он будет для удовлетворения неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей на Украине.

Ранее сообщалось, что Украина надеется получить от западных партнеров миллиарды евро на восстановление энергоинфраструктуры страны. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев разработал план по наращиванию мощностей производства электроэнергии на один гигаватт ежегодно. По его словам, уже в ближайшие годы Украина собирается увеличить мощности производства электроэнергии на четыре гигаватта.

AFP: США выделят Киеву помощь на 225 миллионов долларов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Белом доме назвали дату подписания соглашения о безопасности с Украиной

Маск отреагировал на включение украинцами в список трампистов и коммунистов

G7 выделит Украине 50 миллиардов долларов за счет российских активов
#евро
#помощь
#украина
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф