Медведев призвал нанести максимальный вред странам Запада в ответ на санкции

Фото: сайт Кремля
России следует нанести максимальный ущерб странам Запада в ответ на санкции, написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что нужно навредить экономике, институтам, гражданам, компаниям, госучреждениям, всей критической инфраструктуре и иным западным сферам жизни. По словам Медведева, враг должен сполна расплатиться за причиненный РФ вред.
Зампред Совбеза России также призвал «искать критические уязвимости» во всех сферах деятельности государств Запада. Медведев заключил, что Штаты и их союзники объявили войну РФ.
Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.
Читайте также:
Минфин: США ввели санкции против лиц из России и КНР в связи с СВО
Германия блокирует прогресс в переговорах о санкциях ЕС против России
США ввели санкции против НКЦ, Мосбиржи, «Арктик СПГ» и СОГАЗ
Зампред Совбеза России также призвал «искать критические уязвимости» во всех сферах деятельности государств Запада. Медведев заключил, что Штаты и их союзники объявили войну РФ.
Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.
Читайте также:
Минфин: США ввели санкции против лиц из России и КНР в связи с СВО
Германия блокирует прогресс в переговорах о санкциях ЕС против России
США ввели санкции против НКЦ, Мосбиржи, «Арктик СПГ» и СОГАЗ
Екатерина Коршунова