Россия пообещала ответ на новые санкции США

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев
Россия даст адекватный и решительный ответ на навязываемую США конфронтацию. Такое заявление сделал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в посольстве на мероприятии по случаю Дня России, сообщает РИА Новости.
Антонов назвал введенные накануне минфином Штатов новые санкции поздравлением россиянам со стороны властей США.
Он добавил, что власти США все еще уверены, что «могут решать глобальные проблемы в одиночку». Вместе с этим растут такие угрозы, как терроризм, распространение оружия массового уничтожения, киберпреступность, пандемии и другие.
Новые санкции, о которых 12 июня объявил минфин США, затронут несколько сфер: оборонную, финансовую, научную, энергетическую и даже общественную. Вашингтон запретил предоставлять услуги в области ПО и айти любому лицу на территории России. Штаты также угрожают введением ограничений против иностранных банков за операции с финансовыми организациями России, в том числе Сбербанком и ВТБ.
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«Мы навязываться в партнеры не собираемся. Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют. Тем не менее на навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ», — заявил дипломат.
Он добавил, что власти США все еще уверены, что «могут решать глобальные проблемы в одиночку». Вместе с этим растут такие угрозы, как терроризм, распространение оружия массового уничтожения, киберпреступность, пандемии и другие.
Новые санкции, о которых 12 июня объявил минфин США, затронут несколько сфер: оборонную, финансовую, научную, энергетическую и даже общественную. Вашингтон запретил предоставлять услуги в области ПО и айти любому лицу на территории России. Штаты также угрожают введением ограничений против иностранных банков за операции с финансовыми организациями России, в том числе Сбербанком и ВТБ.
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Алина Юрчак