ЦБ РФ рассказал, чего ожидать от экономики России в 2026 году
В следующем году ожидается замедление инфляции, что позволит гражданам и компаниям легче планировать расходы и развитие. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка России в телеграм-канале.
В ЦБ отметили, что по прогнозу к концу 2026 года инфляция опустится до 4–5%, после чего стабилизируется рядом с целевым уровнем. Это означает более медленный рост цен и большую предсказуемость для экономики.
Регулятор также ожидает, что в 2026 году экономика прибавит до 1,5%, а затем темпы роста усилятся. Кредитование реального сектора, по оценке ЦБ, будет расти сбалансированно — на 6-11%.
На последнем в 2025 году заседании 19 декабря совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — с 16,5% до 16,0% годовых, продолжив умеренное смягчение денежно-кредитной политики на фоне сохраняющегося инфляционного давления.
Ранее стало известно, что россияне сталкиваются с блокировками при снятии крупной суммы наличными.
