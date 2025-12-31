ЦБ РФ рассказал, чего ожидать от экономики России в 2026 году

31 декабря 2025, 12:35

Фото: istockphoto/IUshakovsky

В следующем году ожидается замедление инфляции, что позволит гражданам и компаниям легче планировать расходы и развитие. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка России в телеграм-канале.