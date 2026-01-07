В РФ будут каждые два года анализировать соцэкономическое положение пенсионеров
Правительство России утвердило новый план, который касается жизни пенсионеров. Об этом пишет РИА Новости.
С 2026 года эксперты из Высшей школы экономики будут проводить исследования социально-экономического положения людей старшего возраста. Аналитические доклады появятся в 2026, 2028 и 2030 годах.
Документы будут переданы в Министерство труда и опубликованы на сайте университета. Ожидается, что исследования помогут понять, как улучшить жизнь пожилых граждан. Специалисты проведут комплексный анализ и предложат меры для повышения их благосостояния.
Этот шаг направлен на реализацию стратегии действий в интересах старшего поколения до 2030 года. Новый подход позволит более точно оценить потребности пенсионеров и разработать эффективные решения для их поддержки.
