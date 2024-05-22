«Газпром» взял под управление завод Bosch в Петербурге

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Завод, производящий бытовую технику немецкого производителя Bosch-Siemens, перешёл под управление структурам «Газпрома». Об этом сообщает издание «Деловой Петербург», ссылаясь на данные ЕГРЮЛ.
Отмечается, что управляющей организацией завода стала дочерняя компания Газпрома, специализированный холдинг «Газпром бытовые системы».
Завод по производству бытовых холодильников Bosch und Siemens Hausgerate GmbH (BSH) был построен за 47 миллионов евро в посёлке Стрельна в 2007 году. По итогам 2023 года прибыль предприятия составила 6,09 миллиардов рублей. А в 2022 году она была в пять раз меньше – 1,27 миллиардов рублей.
Ранее, в начале мая этого года, «Газпром бытовые системы» также стала управляющей компанией ООО «Аристон Термо Русь».
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Завод по производству бытовых холодильников Bosch und Siemens Hausgerate GmbH (BSH) был построен за 47 миллионов евро в посёлке Стрельна в 2007 году. По итогам 2023 года прибыль предприятия составила 6,09 миллиардов рублей. А в 2022 году она была в пять раз меньше – 1,27 миллиардов рублей.
Ранее, в начале мая этого года, «Газпром бытовые системы» также стала управляющей компанией ООО «Аристон Термо Русь».
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Анастасия Чинкова