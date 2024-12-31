«Газпром» сократил поставки газа в Европу через Украину

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Российская компания «Газпром» начала сокращать поставки газа в Европу через территорию Украины 31 декабря. Об этом сообщает агентство Reuters.
За день до истечения срока действия соглашения о транзите нефти через Украину, «Газпром» сократил поставки газа в Европу. Если в последнюю минуту не будет принято решение о продлении соглашения, то поставки газа, скорее всего, полностью прекратятся 1 января.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что соглашение о транзите российских энергоресурсов продляться не будет. А президент России Владимир Путин 26 декабря сообщал, что в этому году уже не осталось времени для подписания нового документа.
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Анастасия Чинкова