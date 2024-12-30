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Власти Греции в случае отказа от российского газа по политическим соображениям должны быть готовы «раскошелиться». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол России в Афинах Андрей Маслов.
Напомним, Соединенные Штаты поставили перед Европой задачу отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году. Ради этого в Александруполисе был построен и три месяца назад введен в эксплуатацию СПГ-терминал.
По мнению посла, Греция попыталась заменить российские поставки более дорогостоящим СПГ из других государств, однако это обернулось взрывным ростом цен на топливо. Маслов подчеркнул, что граждане страны были вынуждены оплачивать непомерные счета за газ и электричество.
Дипломат отметил, что на российский газ в энергобалансе Греции в текущем году приходилось примерно 60%, но при этом Маслов не исключил, то Афины к 2027 году все же перестанут закупать газ у РФ.
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По мнению посла, Греция попыталась заменить российские поставки более дорогостоящим СПГ из других государств, однако это обернулось взрывным ростом цен на топливо. Маслов подчеркнул, что граждане страны были вынуждены оплачивать непомерные счета за газ и электричество.
Дипломат отметил, что на российский газ в энергобалансе Греции в текущем году приходилось примерно 60%, но при этом Маслов не исключил, то Афины к 2027 году все же перестанут закупать газ у РФ.
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Екатерина Коршунова