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Украина потеряет сотни миллионов долларов из-за запрета на транзит российского газа через свою территорию. Об этом заявил аналитик Денис Миролюбов, отметив, что Киев рассчитывает покрыть финансовые потери за счет пакетов помощи.
«Киев открытым текстом заявил, что не хочет транспортировать российский газ. Но в то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее говорил, что если Евросоюзу нужно, то пусть обращаются, мол, обсудим. То есть киевский режим прекрасно понимает убыточность своего поведения, но принципиально не делает первый шаг», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.Происходящее Миролюбов назвал детским садом, так как договариваться о транзите Киев хочет не с Москвой, а с Брюсселем. В то же время Словакия продолжит покупать газ из России, чем сломает все схемы Евросоюза, добавил он.
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