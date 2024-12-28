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Украине предрекли потери сотен миллионов долларов

Аналитик Миролюбов: Киев потеряет миллионы долларов из-за запрета на газ из РФ
Фото: iStock/MikeMareen

Фото: iStock/MikeMareen

Украина потеряет сотни миллионов долларов из-за запрета на транзит российского газа через свою территорию. Об этом заявил аналитик Денис Миролюбов, отметив, что Киев рассчитывает покрыть финансовые потери за счет пакетов помощи.


«Киев открытым текстом заявил, что не хочет транспортировать российский газ. Но в то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее говорил, что если Евросоюзу нужно, то пусть обращаются, мол, обсудим. То есть киевский режим прекрасно понимает убыточность своего поведения, но принципиально не делает первый шаг», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Происходящее Миролюбов назвал детским садом, так как договариваться о транзите Киев хочет не с Москвой, а с Брюсселем. В то же время Словакия продолжит покупать газ из России, чем сломает все схемы Евросоюза, добавил он.

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Экономист Беляев: Евросоюз надавит на Киев из-за запрета на транзит газа из РФ
28 декабря 2024, 17:06

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз начнет давить на Украину из-за ее запрета на транзит российского газа через свою территорию. Об этом заявил экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, другие страны ЕС могут поступить по примеру Словакии.
«Словакия уже выступила против таких действий со стороны Киева. Другие страны ЕС тоже могут надавить, просто пока не прибегали к этому оружию. Что касается России, то у нас есть куда направить газ, где его реализовать во внутреннем пользовании или в третьих странах. Например, страны БРИКС, которые будут развиваться интенсивно в будущем году, и их потребление возрастет», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Беляев подчеркнул, что возникший у Евросоюза дефицит газа можно восполнить только с помощью России, потому сложившаяся для европейских стран ситуация безумная и пиковая.
«Я думаю, что есть средства для того, чтобы Украину образумить. Она теряет от ничегонеделания, от прокачки газа €800 млн ежегодно. Думаю, что найдется средство давления на Украину, чтобы она свои капризы бросила и не обостряла положение, — пояснил он.
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#эксперт
#газ
#страны
#дефицит
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#словакия
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BZ: переговоры по Украине будут вестись только между Россией и США
28 декабря 2024, 16:14

Фото: iStock/sb2010

Все важные вопросы по Украине будут решаться только между Россией и США. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
Отмечается, что даже несмотря на заявления стран Евросоюза о своём участии в возможном переговорном процессе, окончательное решение о прекращении огня на Украине будет приниматься только США и Россией. Все критические вопросы будут обсуждаться и решаться на двусторонней основе.

Издание уточняет, что есть позиции, несоблюдение которых для сторон неприемлемо. Так, в частности, Россия не поддерживает присутствие западных военных на Украине и вступление страны в НАТО, поэтому переговоры непременно провалятся, если Запад будет настаивать на этом.

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Путин по телефону обсудил с Алиевым крушение пассажирского самолёта AZAL
28 декабря 2024, 16:00

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин созвонился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили крушение самолёта авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в казахстанском Актау.
Российский лидер принёс Ильхаму Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России. Владимир Путин высказал также глубокие соболезнования родным и близким погибших.

В разговоре с президентом Азербайджана глава российского государства отметил, что разбившийся самолет AZAL неоднократно пытался зайти на посадку в Грозном. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, и российские средства ПВО отражали эти нападения, отметили в Кремле.

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Продолжается публичная перепалка между Зеленским и Фицо
Зеленский: Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины
28 декабря 2024, 15:59

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин поручил премьеру Словакии Роберту Фицо открыть энергетический фронт против Украины. Так он прокомментировал угрозы о прекращении поставок электроэнергии из Словакии на Украину.
Ранее Зеленский раскритиковал Фицо за его визит в Москву и обратился к правоохранительным органам и спецслужбам Словакии, призвав их расследовать связи премьер-министра страны с Кремлем. Фицо ответил на критику Зеленского, заявив, что не является его слугой, а также пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину.

«Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Фицо отказался от предложенных денег, которые Зеленский предлагал ему в качестве компенсации за потерю транзита российского газа. Кроме того, Словакия лишится 200 миллионов в год за импортируемое на Украину электричество, добавил глава киевского режима.

Он уточнил, что «приказы из Москвы» для Фицо не остановят импорт электроэнергии на Украину, но приведут к разрыву действующей власти Словакии с ЕС.

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Азербайджан намерен изменить правила временного пребывания для россиян
28 декабря 2024, 15:27

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Власти Азербайджана внесут изменения в правила временного пребывания граждан России в республике. Об этом сообщил глава пресс-службы МИД страны Айхан Гаджизаде.
Отмечается, что новые правила, применяемые Россией, а также ужесточение требований, связанных со сроками пребывания в стране, рассматриваются прежде всего в контексте соблюдения прав граждан Азербайджана. Как и в любых внешнеполитических вопросах, азербайджанские власти намерены действовать из принципов взаимности, поэтому подобные меры будут также введены и в отношении россиян.

Гаджизаде подчеркнул, что Баку планирует ввести меры о временном пребывании россиян в стране уже в ближайшие дни.

Напомним, что 1 января вступают в силу новые правила пребывания иностранцев без виз в России. В частности, сокращается срок из нахождения в стране. Теперь он составит 90 дней в течение года вместо такого же количества дней, но в течение 180 дней.

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Востоковед раскрыл, что будет значить договор о партнерстве между Россией и Ираном
Востоковед Смагин: договор о партнерстве между РФ и Ираном не станет прорывом
28 декабря 2024, 14:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который страны заключат в январе 2025 года, не станет прорывном в контексте отношений этих двух стран, но зафиксирует имеющийся высокий уровень сотрудничества. Об этом заявил востоковед Никита Смагин.
По его словам, вопросы и договоренности, которые будут заключены вне договора, тоже очень важны, но они будут решаться «за кулисами», потому останутся тайными.
«Я думаю, ключевая история в данном подписании заключается в том, что нынешний договор вряд ли станет чем-то прорывным для российско-иранских отношений. Речь не о том, чтобы добиваться значительных изменений, а скорее о том, чтобы зафиксировать текущий высокий уровень отношений, которого стороны достигли», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок раскрыл другую часть российской политики — цели и задачи российской армии на Украине в 2025 году. По его мнению, среди них окажется освобождение Часов Яра, Торецка, Покровска и Курахово, а также выход на левый берег Днепра.
«Ближайшая задача Вооруженных сил России на этот период, скорее всего, могла бы выглядеть следующим образом — овладеть городами Часов Яр, Торецк, Покровск и Курахово, выйти на административные границы ЛНР и ДНР», — отметил обозреватель.
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Стало известно, где создается новая точка напряжения между Россией и Западом
Политолог Кочетков: Запад создает новую точку напряжения для России в Балтике
28 декабря 2024, 14:39

Фото: iStock/oporkka

Запад создает в Балтийском море новую точку напряжения в отношениях с Россией, рассчитывая в перспективе перекрыть в нем судоходство для российских кораблей. Об этом заявил политолог и координатор движения «Русский союз» Алексей Кочетков.
По его мнению, западные страны прорабатывают такой сценарий вопреки тому, что подобные действия нарушают международное право и всегда означали прямое объявление войны.
«Ранее руководство Дании уже делало заявления о том, что Копенгаген планирует не пропускать через свои проливы российские суда. <…> Думаю, что сейчас те силы, которые управляют украинским конфликтом, пытаются создать таким образом «перспективные точки напряжения» с Россией. Одна из таких точек — это Балтийское море», — отметил политолог в беседе с «Петербургским дневником».
В то же время финский политолог, доцент экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как сообщают argumenti.ru, эксперт осудил публикацию о прекращении транзита российского газа через территорию Украины.
«Больше проблем, но подождите. Важнее вести войну с Россией, чем служить европейцам. Правильно, фон дер Ляйен?», — написал ей в ответ Малинен.
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#эксперт
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Песков отказался комментировать заявления США о крушении самолёта в Актау
28 декабря 2024, 14:32

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался высказываться по поводу заявлений США о крушении азербайджанского самолёта Embraer 190 около города Актау в Казахстане. Об этом пишет ТАСС.
Официальный представитель Кремля призвал дождаться результатов расследования, а также заявил о неуместности комментирования ситуации со стороны администрации президента. Песков перенаправил все вопросы главе Росавиации Дмитрию Ядрову.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отказался отвечать на вопрос, есть ли какие-то «первичные признаки» того, что самолёт можно якобы сбить российские средства ПВО. Однако он подчеркнул, что Вашингтон готов принять участие в расследовании обстоятельств крушения судна, выполнявшего рейс Базу – Грозный.

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#самолет
#сша
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В Узбекистане призвали принять меры после угроз Кадырова
Кушербаев призвал Узбекистан принять меры после угроз Кадырова
28 декабря 2024, 14:19

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)

Узбекистанский политик Расул Кушербаев призвал страну приостановить полёты в Грозный и жёстко проверять каждого чеченца, въезжающего в Узбекистан. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Этим заявлением политик ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, который ранее заявил о попытке расшатать Узбекистан и предупредил об опасности президента страны.

Кушербаев заявил, что открытые угрозы узбекистанским чиновникам являются актами терроризма, ответом на которые должны быть не просто слова, а принятие конкретных мер.

Ранее в этот день депутат законодательной палаты Узбекистана Одилжон Тожиев заявил, что Кадыров якобы вмешивается во внутренние дела страны, а именно, в расследование по делу о покушении. Он призвал чеченского лидера принести извинения за свои слова перед народом Узбекистана.

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