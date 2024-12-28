В Молдавии потребовали срочно обсудить долг перед «Газпромом»

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Партия социалистов Молдавии потребовала немедленного созыва экстренного заседания правительства страны с участием представителей «Молдовагаза» для обсуждения урегулирования долга перед российским «Газпромом». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.
«Газпром» с 08:00 мск 1 января полностью прекратит поставлять газ в Молдавию из-за задолженности со стороны «Молдовагаза».
Отмечается, что в ходе заседания будут рассмотрены возможные пути урегулирования задолженности, а также проведения прозрачного расследования причин накопления задолженности и привлечения к ответственности виновных в этом должностных лиц.
Партия призвала вернуться к конструктивному диалогу с Россией для восстановления поставок газа и избежания гуманитарной катастрофы.
Ранее в Кишиневе сообщили, что представители «Газпрома» предложили Молдавии провести переговоры с Украиной для обеспечения продолжения транзита российского газа в Приднестровье в 2025 году. Договор о транзите, заключённый между Москвой и Киевом в 2019 году, истекает в последних числах 2024 года. На Украине заявили, что не собираются его продлевать.
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Отмечается, что в ходе заседания будут рассмотрены возможные пути урегулирования задолженности, а также проведения прозрачного расследования причин накопления задолженности и привлечения к ответственности виновных в этом должностных лиц.
Партия призвала вернуться к конструктивному диалогу с Россией для восстановления поставок газа и избежания гуманитарной катастрофы.
Ранее в Кишиневе сообщили, что представители «Газпрома» предложили Молдавии провести переговоры с Украиной для обеспечения продолжения транзита российского газа в Приднестровье в 2025 году. Договор о транзите, заключённый между Москвой и Киевом в 2019 году, истекает в последних числах 2024 года. На Украине заявили, что не собираются его продлевать.
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Анастасия Чинкова