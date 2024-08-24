«Газпром» зафиксировал рекорд поставок газа российским потребителям

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«Газпром» сообщил о новом рекорде суточных поставок газа потребителям в России — 700,4 млн куб. м газа за 22 августа. Об этом говорится в сообщении корпорации.
Уточняется, что данная отметка является максимальным показателем за месяц. Примечательно, что данный максимум августа совпадает с абсолютным летним рекордом суточных поставок, установленным 17 июля текущего года.
В заявлении газовой корпорации отмечается, что «Газпром» с начала летнего сезона регулярно обеспечивает потребителей рекордными объемами газа. Повышенный спрос россиян на газ летом происходит, когда на объектах ЕСГ проводятся планово-предупредительные ремонты, заключили в «Газпроме».
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