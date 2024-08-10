Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Газпром» продолжает подавать газ для транзита в Европу через станцию «Суджа»

«Газпром» продолжает подавать газ для транзита в Европу через станцию «Суджа»

10 августа 2024, 10:39
Фото: istockphoto/MikeMareen

Фото: istockphoto/MikeMareen

Компания «Газпром» продолжает подавать газ в Европу по территории Украины через станцию «Суджа». Об этом со ссылкой на официального представителя пишет РИА Новости. По данным на 10 августа, объем составил 39,6 млн кубометров, что немного больше показателей предыдущего дня.
Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергея Куприянов задался вопросом, кому выгодны события в районе курской Суджи.
«События в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ. 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?», — отметил он.


Куприянов считает, что на рост цен также может повлиять профилактические работы на газовых объектах в Норвегии, которые, как и в прошлом году, могут неожиданно затянуться.

Читайте также:

Мэр Суджи прокомментировал заявления Украины о захвате города

Суджа не находится под контролем ВСУ, заявил глава города Слащев

В ПХГ Украины закачали свыше десяти миллиардов кубометров газа
#газ
#лето
#рост
#мэр
#всу
Spectator: ЕС не сможет помешать Венгрии начать выдачу виз россиянам и белорусам
10 августа 2024, 10:20

Фото: iStock/rarrarorro

Евросоюз не сможет помешать Венгрии начать выдачу двухлетних виз россиянам и белорусам из-за председательства Будапешта в ЕС. Об этом пишет редактор журнала Spectator Лукас Дегутис. При этом, по его мнению, венгерское решение о визах воспринимают как большую проблему в Евросоюзе.
«Малозаметные перемены в миграционной политике Венгрии, вероятно, будут еще более проблемными с точки зрения Европы», — указано в статье.
Журналист также добавил, что на Западе уже начали обвинять Венгрию в том, что своим решением она якобы создает угрозу безопасности Европы. Однако, так как Венгрия до конца года председательствует в ЕС, другим странам организации будет сложно что-либо с этим сделать.

Ранее 67 депутатов Европарламента написали письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы та приняла меры в отношении Венгрии за планы по ослаблению визовых требований для России и Белоруссии.

В ответ на это премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что исключение Венгрии из Шенгенской зоны повлечет за собой ее исключение из Европейского союза. Он также призвал быть более осторожным в вопросе исключения кого-то из ЕС.
«Исключение из Шенгенского соглашения — это начало исключения из Европейского союза. Я был бы осторожным с исключением стран из Европейского союза», — подчеркнул Туск.
Читайте также:

В Польше признались, что повлечет за собой исключение Венгрии из Шенгена

Венгрия обвинила Польшу в лицемерии из-за экономических связей с Россией

Сийярто: Украина будет уничтожена, если конфликт не будет завершен
#соглашения
#журналист
#украина
#министр
#меры
#ес
#венгрия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Al Jazeera: более 100 человек погибли из-за удара армии Израиля по школе в Газе
10 августа 2024, 08:24

Фото: istock/Roman Novitskii

Более 100 человек погибли из-за удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в секторе Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera. Атака произошла во время утренней молитвы в школе «Аль-Табин» в районе Аль-Дарадж, говорится в сообщении.
ЦАХАЛ в это же время сообщил, что их войска били по командно-контрольному центру ХАМАС, который оборудовали в этой школе, а армия Израиля старалась снизить риски вреда мирным жителям.
«Перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и разведывательную информацию», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Израиль готовится к возможной многодневной атаке со стороны движения «Хезболлы» и Ирана. По данным телеканала NBX News, причиной тому могли послужить убийства ливанского командира Фуада Шукра и гибель главы ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Читайте также:

Иран отправит России баллистические ракеты Fath-360

Стало известно, как Путин попросил Иран ответить Израилю

США пригрозили Ирану разрывом отношений в случае атаки на Израиль
#израиль
#армия
#гибель
#иран
#ракеты
#путин
#палестина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине рассказали о причине атаки на Курскую область
Депутат Дубинский: эскалация конфликта с РФ необходима Зеленскому
10 августа 2024, 06:42

Президент Украины Владимир Зеленский пытается вывести конфликт с Россией на новый уровень, и нападение на Курскую область связано именно с этим, объяснил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
По его мнению, обострение конфликта с Российской Федерацией крайне необходимо Зеленскому. Именно этот фактор и проведение информационно-психологических операций подтолкнули Вооруженные силы Украины (ВСУ) к атаке на Курскую область.

«Мое личное мнение – Зеленский ищет любой способ перевести войну РФ-Украина в войну РФ-НАТО. Возможностью для этого была попытка покушения на Путина на день ВМФ РФ (для предотвращения которой Белоусов звонил Остину», – написал парламентарий.

По его мнению, атака на Курскую область позволит отвлечь внимание от харьковского направления.

С 9 августа режим КТО действует на территории Брянской, Курской и Белгородской областей. НАК заявил, что Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизировать ситуацию в России, решившись на атаку Курской области.

Читайте также:

Ракетная опасность объявлена в Курской области

В НАК сообщили о дополнительных мерах в связи с режимом КТО в трех регионах РФ

Режим КТО объявили в еще одном российском регионе
#всу
#украина
#курская область
#владимир зеленский
#харьков
#россия
#брянская область
#белгородская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Канада ввела санкции против сына Александра Лукашенко Николая
10 августа 2024, 05:12

Фото: iStock/Jordan Feeg

Канада ввела санкции в отношении десяти белорусских граждан, в том числе сына белорусского президента Александра Лукашенко Николая, сообщило Министерство иностранных дел Канады на своем сайте.
Помимо сына белорусского лидера, в новый санкционный список вошли судьи местных судов, заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Федин и первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Белорусии Олег Мищенко. Ограничения также были введены в отношении шести компаний.

Ранее стало известно, что США могут внести новые антироссийвкие санкции из-за задержания американских граждан.

Читайте также:

Приложение RuTube удалили из AppStore

Кирби: США могут ввести новые санкции против России за задержание американцев

В США продлили действие разрешения на сделки с Мосбиржей, НРД и НКЦ
#санкции
#александр лукашенко
#белоруссия
#россия
#канада
#мид
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Немецкий город перестал принимать беженцев с Украины из-за чрезмерного наплыва
10 августа 2024, 03:10

Фото: iStock/photosvit

Немецкий город Пирмазенс прекратил прием украинских беженцев из-за их чрезмерного наплыва, передает газета Focus со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что июле в Пирмазенс было зафиксировано превышение пропускной способности на 82,6 процента. Это вызвало «угрожающую перегрузку городского общества», после чего было принято решение прекратить прием беженцев. Исключение составляют украинцы, у которых есть доход и работа, покрывающие расходы на проживание.

Ранее стало известно, что в Литве по требованию Киева прекратят реализацию образовательных программ для украинских беженцев.

Читайте также:

В Германии нашли способ сэкономить бюджетные средства за счёт Украины

В Германии потребовали прекратить экономическую войну с Россией

Евросоюз готовится к войне с Россией под руководством ФРГ
#беженцы
#украина
#германия
#расходы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трампа обвинили в нежелании бороться за избирателей
Штаб Харрис обвинил Трампа в нежелании бороться за избирателей
10 августа 2024, 02:29

Фото: сайт Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не готов бороться за своих избирателей и покидать свое поместье для посещения сомневающихся штатов. С такими обвинениями в адрес бывшего главы государства выступил предвыборный штаб вице-президента страны Камалы Харрис, сообщает CNN.
«Трамп слишком ленив, чтобы бороться за что-либо, кроме себя или покинуть свой загородный клуб, – нас это устраивает», – высказались в штабе Харрис.

Представитель действующего президента США обвинил Трампа в лени из-за того, что за последнюю неделю он не посетил ни одного сомневающегося штата. Между тем Харрис вместе с губернатором Миннесоты Тимом Уолзом регулярно посещает колеблющиеся регионы.

Ранее Трамп заявил, что Харрис не будет давать интервью, чтобы скрыть свою некомпетентность.

Читайте также:

ФБР сообщило о невозможности установить мотивы стрелявшего в Трампа

Суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение уголовного дела против Трампа

Стало известно о секретном расследовании ФБР в отношении Трампа
#дональд трамп
#камала харрис
#сша
#президент
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе одобрили атаку ВСУ на Курскую область
Politico: на Западе одобрили атаку ВСУ на Курскую область
10 августа 2024, 01:28

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Страны Запада, в особенности Германия и США, одобрили нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область сообщило европейское отделение Politico.
В частности, Министерство иностранных дел (МИД) Германии заявило, что Украина имеет право на самооборону, «не ограниченную собственной территорией». Издание подчеркнуло, что Берлин не давал Киеву «красный свет» на вторжение в Курскую область.

В то же время Вашингтон решил не поднимать шум вокруг этих событий.

Ранее в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО). Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов пояснил, что решение было принято в связи с возросшей угрозой диверсий и террористических угроз со стороны Украины».

Читайте также:

Режим КТО объявили в еще одном российском регионе

В Курской области вводится режим КТО

В Брянской области объявили режим КТО
#курская область
#украина
#сша
#германия
#мид
#нападение
#всу
#киев
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иран отправит России баллистические ракеты Fath-360
Reuters: Иран отправит России баллистические ракеты Fath-360
10 августа 2024, 01:23

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Иран поставит России сотни боевых баллистических ракет Fath-360 для содействия боевым действиям в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в европейских странах.
Отмечается, что контракт на поставку ракет, известных как аналоги HIMARS иранского производства, был подписан в Тегеране в декабре прошлого года.

По данным источников, десятки российских военнослужащих прошли в Иране обучение по использованию Fath-360.

Ранее сообщалось, что во время визита секретаря Совета безопасности РФ Шойгу в Тегеран иранские представители запросили у России современные системы ПВО С-400 для подготовки к войне с Израилем.

Читайте также:

Стало известно, как Путин попросил Иран ответить Израилю

США пригрозили Ирану разрывом отношений в случае атаки на Израиль

В Израиле предложили идею превентивного удара по Ирану
#ракета
#иран
#россия
#сергей шойгу
#совбез
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия сообщила МАГАТЭ об осколках сбитых ракет на Курской АЭС
Россия сообщила МАГАТЭ о падении осколков ракет на Курской АЭС
10 августа 2024, 00:04

Фото: iStock/Vital Hil

В связи с попыткой нападения украинских войск на Курскую область Россия проинформировала МАГАТЭ о ситуации на Курской атомной электростанции. На станции были найдены части сбитой ракеты, сообщили в российском представительстве при международных организациях в Вене.
«Восьмого августа на станции были обнаружены осколки и остатки – предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов», – сообщается в заявлении.

В то же время ситуация остается напряженной, хотя прямых обстрелов города Курчатова, атомной электростанции (АЭС) или энергетической инфраструктуры не зафиксировали. В миссии также отметили, что безрассудное поведение Украины ставит под угрозу всю мировую атомную сферу.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал к «максимальной сдержанности» на фоне ситуации в Курской области, где расположена атомная электростанция.

Читайте также:

В Курской области сообщили о восстановлении энергоснабжения

Мировая угроза: безрассудные действия Украины опасны не только для Курской АЭС

Курчатов остался без света после падения обломков украинского дрона
#аэс
#курская область
#магатэ
#россия
#украина
#бпла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф