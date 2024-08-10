«Газпром» продолжает подавать газ для транзита в Европу через станцию «Суджа»

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Компания «Газпром» продолжает подавать газ в Европу по территории Украины через станцию «Суджа». Об этом со ссылкой на официального представителя пишет РИА Новости. По данным на 10 августа, объем составил 39,6 млн кубометров, что немного больше показателей предыдущего дня.
Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергея Куприянов задался вопросом, кому выгодны события в районе курской Суджи.
Куприянов считает, что на рост цен также может повлиять профилактические работы на газовых объектах в Норвегии, которые, как и в прошлом году, могут неожиданно затянуться.
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«События в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ. 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?», — отметил он.
Куприянов считает, что на рост цен также может повлиять профилактические работы на газовых объектах в Норвегии, которые, как и в прошлом году, могут неожиданно затянуться.
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Данил Пономарев