ГД предложила считать порогом прогрессии НДФЛ уровень двух средних зарплат

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Размером месячного дохода физлица, с которого в его отношении начинает действовать новая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), должны стать две средние зарплаты, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации по изменению налоговой системы, утвержденные комитетом Государственной думы по бюджету и налогам.
По мнению депутатов ГД, такое решение позволит освободить большее количество россиян от роста налогов.
При этом саму ставку увеличенного НДФЛ (15 процентов, в настоящее время действует для налогоплательщиков с доходов от пяти миллионов рублей в год) депутаты предложили не повышать, чтобы обеспечить гладкий переход.
В Государственной думе уверены, что при помощи такого подхода удастся сохранить привлекательность налоговой системы РФ и конкурентоспособность российской экономики.
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При этом саму ставку увеличенного НДФЛ (15 процентов, в настоящее время действует для налогоплательщиков с доходов от пяти миллионов рублей в год) депутаты предложили не повышать, чтобы обеспечить гладкий переход.
В Государственной думе уверены, что при помощи такого подхода удастся сохранить привлекательность налоговой системы РФ и конкурентоспособность российской экономики.
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Евгения Парфентьева