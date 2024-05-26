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ГД предложила считать порогом прогрессии НДФЛ уровень двух средних зарплат

26 мая 2024, 16:43
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Размером месячного дохода физлица, с которого в его отношении начинает действовать новая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), должны стать две средние зарплаты, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации по изменению налоговой системы, утвержденные комитетом Государственной думы по бюджету и налогам.
По мнению депутатов ГД, такое решение позволит освободить большее количество россиян от роста налогов.

При этом саму ставку увеличенного НДФЛ (15 процентов, в настоящее время действует для налогоплательщиков с доходов от пяти миллионов рублей в год) депутаты предложили не повышать, чтобы обеспечить гладкий переход.



В Государственной думе уверены, что при помощи такого подхода удастся сохранить привлекательность налоговой системы РФ и конкурентоспособность российской экономики.

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Мантуров: РФ не допустит повторения ситуации, подобной уходу Boeing и Airbus
#госдума
#налоги
#ндфл
Мантуров: РФ не допустит повторения ситуации, подобной уходу Boeing и Airbus
26 мая 2024, 16:18

Фото: Сайт Кремля

Россия не допустит чтобы ситуация, подобная уходу производителей самолетов Boeing и Airbus, повторилась. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.
«Такого мы точно уже не допустим. Получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет», – сказал Мантуров, отвечая на вопрос о реакции государства, если в будущем Boeing и Airbus захотят работать с Россией.
Мантуров отметил, что ремонт техники от вышеуказанных производителей, которая имеется в распоряжении российских авиакомпаний, делают вовремя, в соответствии с требованиями. Это с учетом того, что российская авиация существует в санкционных условиях уже более двух лет.

«Относительно ремонта и своевременной замены запчастей – все это делается», – сказал Мантуров.
В 2022 году корпорации Boeing и Airbus официально прекратили техобслуживание своих самолетов для российских авиакомпаний.

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#россия
#санкции
#производители
#производство
#денис мантуров
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В России заявили об отсутствии проблем с обслуживанием Boeing и Airbus
Boeing и Airbus в парке авиакомпаний России соответствуют требованиям
26 мая 2024, 13:46

Фото: iStock/Sitikka

Иностранные самолеты Airbus и Boeing, состоящие в парке российских авиакомпаний, полностью соответствуют требованиям российских авиационных властей. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, чьи комментарии опубликованы в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Мантуров отметил, что никаких проблем с обслуживанием этих самолетов не существует.

«Постоянно проводится техническое обслуживание, — сказал он. — Все необходимые ремонтные работы и замена запчастей осуществляются своевременно».
На вопрос о возможном возвращении иностранных компаний на российский рынок, вице-премьер ответил, что «после их резкого ухода и закрытия рынка, такой сценарий больше не повторится».

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#рынок
#расследование
#сценарий
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В России с 1 июня некоторые категории граждан получат повышенные пенсии
В июне пенсии вырастут у граждан, отметивших 80-летний юбилей
26 мая 2024, 06:01

Фото: iStock/Denis Vostrikov

С 1 июня 2024 года граждане России, отметившие в мае 80-летний юбилей, буду получать повышенную пенсию. Размер доплаты повысится в два раза, а выплаты будут увеличены автоматически, сообщает «Парламентская газета».
«Размер доплаты составляет сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей», – объясняется в статье.

В то же время уточняется, что получателям страховой пенсии по старости будет назначена надбавка. Это повышение не повлияет на получателей страховки по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца. Фиксированные выплаты не удваиваются для инвалидов первой группы после 80 лет, поскольку они имеют аналогичные надбавки.

Пожилые люди, уволившиеся с работы не позднее апреля 2024 году, также могут рассчитывать на повышение пенсий.

«Пенсии работающим пенсионерам не индексируют, но после увольнения выплаты увеличивают, учитывая пропущенные индексации. Ранее перерасчет занимал три месяца, выплаты человек получал на четвертый месяц. Теперь пенсии индексируют на второй месяц после увольнения», – говорится в материале.

Ранее генеральный директор ОАО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Олег Мошляк заявил, что для того, чтобы россияне увеличили свои сбережения при выходе на пенсию, им необходимо использовать два финансовых инструмента: программу долгосрочных сбережений (ПДС) и корпоративная пенсионная программа.

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#пенсия
#деньги
#финансы
#выплаты
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США пригрозили санкциями работающим в России европейским банкам
Минфин США пригрозил санкциями европейским банкам, работающим в России
26 мая 2024, 05:00

Фото: iStock/designer491

Соединенные Штаты пригрозили ужесточить санкции в отношении европейских банков, которые продолжают работать в России. О возможных последствиях предупредила министр финансов страны Джанет Йеллен в интервью Reuters.
Она подчеркнула, что банки, которые не приостанавливают свою деятельность в России, сталкиваются с «очень большими рисками». По словам министра, США будут вводить ограничения только в том случае, «если для этого есть причина». При этом она не уточнила, каким банкам угрожают такие меры.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) усилил давление на европейские банки, работающие в России, чтобы вынудить их покинуть рынок.

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#сша
#минфин
#банк
#россия
#санкции
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Россия и Польша договорились о транзите казахстанской нефти в Германию
26 мая 2024, 01:24

Фото: iStock/ffikretow

Польская PERN и российская «Транснефть» договорились продолжать транспортировку казахстанской нефти в Германию, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Транзит мог быть остановлен в течение 6 месяцев из-за трудностей с оплатой.«Транснефть» потребовала от польской стороны оплаты услуг по измерению газа на своей базе в Адамово. PERN же посчитали, что перевод денег может считаться нарушением санкций. Предполагается, что определенная компания в Словакии будет участвовать в оплате, что позволит избежать влияния на стороны.

Россия и Казахстан договорились о поставках нефти в Германию в конце прошлого года. Уточняется, что речь идет о 1,2 миллионах тонн в год.

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#нефть
#казахстан
#россия
#польша
#германия
#словакия
#оплата
#санкции
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Представлен первый автомобиль с ChatGPT
26 мая 2024, 00:40

Фото: iStock/Supatman

Южнокорейская корпорация Kia представила автомобиль EV3, интегрированный с искусственным интеллектом (ИИ), отмечает издание TechCrunch.
Kia EV3 получил бортовой компьютер с голосовым помощником. По словам представителя компании, это значительно переработанная версия СhatGPT, популярного чат-бота от OpenAI. Кроссовер также был назван первым автомобилем со встроенным чатом ChatGPT.

Большая языкаовя модель (LLM) была настроена производителем таким образом, что водитель может при помощи голоса менять музыку и радио, настраивать маршрут движения и управлять другими функциями электромобиля. Кроме того, выпущенный автомобиль оснащен 2 мультимедийными дисплеями – для водителя и пассажиров.

Компания заявила, что данный компактный кроссовер предназначен для путешествий по городу. Автомобиль с ChatGPT поступит в продажу в Южной Корее в июле, а в США и Европе – к концу года.

Ранее немецкий автопроизводитель Volkswagen пообещал интегрировать в свой автомобиль популярного чат-бота ChatGPT.

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#южная корея
#автомобили
#автомобиль
#искусственный интеллект
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Евросоюз нарастил поставки вина в Россию до максимума с 2022 года
ЕС в марте нарастил поставки вина в РФ до 26,6 тысячи тонн
25 мая 2024, 20:10

Фото: iStock/joruba

Евросоюз в марте нарастил поставки вина в Россию до максимума с конца 2022 года. Соответствующие расчёты провело РИА Новости, опираясь на данные европейской статистики.
Согласно подсчётам, экспорт Евросоюза вырос на четверть в месячном и годовом выражении, достигнув 26,6 тысячи тонн. Этот показатель является максимальным с декабря 2022 года, когда объём закупок составил 30 тысяч тонн.

Крупнейшим поставщиком вина в Россию стала Италия, увеличив поставки на 27% – до 11,9 тысячи тонн. На втором месте оказалась Литва, поставки которой достигли 4,2 тысяч тонн. Завершает тройку лидеров Испания, вытеснившая ранее занимавшую эту строчку Польшу. Испанский экспорт вырос в 1,6 раза, до трёх тысяч тонн.

Польша, оказавшаяся на четвёртом месте, стала единственной страной, которая значительно снизила поставки вина в России. Объём упал на 24%, до двух тысяч тонн.

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#евросоюз
#россия
#поставки
#экспорт
#вино
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Путин заявил, что каждый рубль в экономике ВС РФ должен работать эффективно
25 мая 2024, 18:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поставил задачу сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики Вооружённый сил РФ. Об этом он заявил в ходе открытия встречи с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Глава государства подчеркнул, что в настоящее время необходимо правильно выстраивать экономику вооружённых сил, которая является частью государственной экономики. Каждый рубль должен работать эффективно. При этом все средства должны не только эффективно расходоваться на нужны армии, но и вписываться в экономику всей страны.

Путин напомнил, что ранее он принял несколько решений, направленных на повышение эффективности и ускорение процесса ремонта, восстановления боеспособности военной техники и того, чтобы она как можно быстрее возвращалась в зону проведения боевых действий. В связи с этим, он призвал доложить о результатах проделанной работы.

Также глава государства напомнил о своём поручении ускорить внедрение современных технологий для усовершенствования военной техники.

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#владимир путин
#россия
#экономика
#вс рф
#производство
#вооружение
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Путин: большинство предприятий в срок выполняют задания гособоронзаказа
Путин заявил о быстрой и качественной работе предприятий ОПК
25 мая 2024, 17:20

Фото: Сайт Кремля

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) значительно нарастил производственные объемы за время проведения СВО. Об этом в рамках совещания с руководителями предприятий ОПК в Королеве заявил президент России Владимир Путин.
«За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают», – сказал президент.
По данным главы государства, более чем в 22 раза увеличился выпуск ракетно-артиллерийских вооружений, выпуск средств радиоэлектронной борьбы и разведки вырос в 15 раз, а боеприпасов и средств поражения – в 14 раз.

Кроме того, выпуск автомобилей вырос в семь раз, средств индивидуальной бронезащиты — в шесть, авиационной техники и беспилотников — в четыре, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.

«Большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика», — сказал Путин.
Российский лидер поручил эффективно выстраивать экономику Вооруженных сил.

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#россия
#оборона
#владимир путин
#оружие
#спецоперация
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