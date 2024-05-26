ГД предложила считать порогом прогрессии НДФЛ уровень двух средних зарплат

Размером месячного дохода физлица, с которого в его отношении начинает действовать новая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), должны стать две средние зарплаты, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации по изменению налоговой системы, утвержденные комитетом Государственной думы по бюджету и налогам.