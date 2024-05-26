Мантуров: РФ не допустит повторения ситуации, подобной уходу Boeing и Airbus

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Россия не допустит чтобы ситуация, подобная уходу производителей самолетов Boeing и Airbus, повторилась. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.
«Такого мы точно уже не допустим. Получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет», – сказал Мантуров, отвечая на вопрос о реакции государства, если в будущем Boeing и Airbus захотят работать с Россией.Мантуров отметил, что ремонт техники от вышеуказанных производителей, которая имеется в распоряжении российских авиакомпаний, делают вовремя, в соответствии с требованиями. Это с учетом того, что российская авиация существует в санкционных условиях уже более двух лет.
«Относительно ремонта и своевременной замены запчастей – все это делается», – сказал Мантуров.В 2022 году корпорации Boeing и Airbus официально прекратили техобслуживание своих самолетов для российских авиакомпаний.
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Никита Кротов