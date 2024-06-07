Генеральный прокурор Краснов: Итоги приватизации в России не пересматриваются

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В настоящее время российские власти не планируют пересматривать итоги массовой приватизации 90-х годов прошлого века. Все иски против владельцев изъятых государством компаний были обусловлены «фактами беззакония» со стороны последних.
Об этом в разговоре с «РБК» заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он отметил, что исковая работа его ведомства ни в коей мере не затрагивает интересов добросовестных собственников приватизированных предприятий. Судебные разбирательства возбуждались исключительно против тех руководителей компаний, чья деятельность была сопряжена с прямым нанесением ущерба безопасности страны и интересам государства, подчеркнул Краснов.
По словам генерального прокурора, некоторые владельцы предприятий, проживающие за рубежом, использовали стратегические производства исключительно как источник пополнения своих счетов в западных банках, что приводило к утрате важных производственных комплексов. Они не направляли полученные доходы на модернизацию производства, не выполняли социальные обязательства. Планомерно уничтожая экономический потенциал предприятий, они фактически реализовывали антироссийские санкции внутри страны, заключил Краснов.
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