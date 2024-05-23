Активы «Макфа» перешли в собственность государства

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Адвокат Вячеслав Плахотнюк сообщил, что переход активов АО «Макфа» и связанных с ней компаний в собственность РФ завершен. Об этом информирует «Интерфакс».
По его словам, ответчикам отказали в отмене обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры. Плахотнюк отметил, что в собственность страны перешли все организации, которые были в иске, включая АО «Макфа», АО «Смак» и АО «Первый хлебокомбинат».
Примечательно, что сегодня, 23 мая, в суд была передана вся документация по данному вопросу.
Напомним, 28 марта замгенпрокурора РФ подал иск к АО «Макфа» и её компаниям в интересах страны. По данным издания «Коммерсантъ», «Макфа» совместно с предприятиями, вроде «Смака» и «Челябинскоблгаза», могут иметь коррумпированное происхождение, так как получателями их доходов являются Михаил Юревич и Вадим Белоусов, которые вели бизнес, работая в органах государственной власти.
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Примечательно, что сегодня, 23 мая, в суд была передана вся документация по данному вопросу.
Напомним, 28 марта замгенпрокурора РФ подал иск к АО «Макфа» и её компаниям в интересах страны. По данным издания «Коммерсантъ», «Макфа» совместно с предприятиями, вроде «Смака» и «Челябинскоблгаза», могут иметь коррумпированное происхождение, так как получателями их доходов являются Михаил Юревич и Вадим Белоусов, которые вели бизнес, работая в органах государственной власти.
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Екатерина Коршунова