Отель Four Seasons у Кремля изъяли в собственность государства

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Судебные приставы изъяли в пользу государства гостиницу Four Seasons, расположенную рядом с Кремлём, которая раньше принадлежала бывшему банкиру Алексею Хотину. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, что 4 марта Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-владельца банка «Югра» Хотина к девяти годам тюрьмы за растрату 23 миллиардов рублей.
В связи с этим приговором Федеральная служба судебных приставов (ФССП) проводит процедуру передачи в собственность государства отеля и галереи «Модные сезоны».
Отмечается, что Хотин теперь обязан возместить пострадавшим от его преступления вкладчикам 17 миллиардов рублей.
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В связи с этим приговором Федеральная служба судебных приставов (ФССП) проводит процедуру передачи в собственность государства отеля и галереи «Модные сезоны».
Отмечается, что Хотин теперь обязан возместить пострадавшим от его преступления вкладчикам 17 миллиардов рублей.
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Анастасия Чинкова