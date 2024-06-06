Набиуллина и Силуанов оценили риски изъятия активов в пользу государства

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Глава Минфина РФ Антон Силуанов и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина обсудили дальнейшую судьбу изъятых в доход государства активов. Беседа прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На сессии Силуанову задали вопрос о решении суда, связанном с обращением активов холдинга «Макфа» в доход государства. Министр завершил, что собственность будет реализована и не останется казённой.
Тем временем Набиулина обратилась к Силуанову и подчеркнула, что вопрос состоит не в передаче изъятого имущества частным владельцам, а в том, чтобы меры изначально коснулись активов добросовестных покупателей. Только при таком раскладе следует ожидать, что люди начнут покупать акции на организованных торгах.
В ответ Силуанов подчеркнул, что в настоящее время права собственности подлежат сомнению, а вот об инвестклимате пока говорить сложно. В итоге он выразил надежду на то, что суд примет взвешенное решение.
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Тем временем Набиулина обратилась к Силуанову и подчеркнула, что вопрос состоит не в передаче изъятого имущества частным владельцам, а в том, чтобы меры изначально коснулись активов добросовестных покупателей. Только при таком раскладе следует ожидать, что люди начнут покупать акции на организованных торгах.
В ответ Силуанов подчеркнул, что в настоящее время права собственности подлежат сомнению, а вот об инвестклимате пока говорить сложно. В итоге он выразил надежду на то, что суд примет взвешенное решение.
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Анастасия Чинкова