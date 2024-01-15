Генпрокуратура подала иск в суд для взыскания активов «Рольфа» в пользу России

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Генпрокуратура РФ подала иск в Московский суд Санкт-Петербурга с требованием взыскать в пользу государства активы АО «Рольф» — одного из крупнейших российских автодилерских холдингов. В карточке дела в базе суда говорится, что он был зарегистрирован 27 декабря.
«Интерфакс» пишет, что предварительное заседание запланировано на 18 января. В пресс-службе городских судов уточнили, что предметом иска являются активы ООО «Рольф Моторс» и компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Эстейт» Санкт-Петербург, ООО «Рольф Тех» и ООО «Рольф Моторс».
Как утверждает истец, перечисленное имущество было приобретено в нарушение российского законодательства о противодействии коррупции.
Президент РФ Владимир Путин передал «Рольф» во временное управление Росимущества в декабре 2023 года.
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Как утверждает истец, перечисленное имущество было приобретено в нарушение российского законодательства о противодействии коррупции.
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Диана Аванесян