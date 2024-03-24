Генпрокуратура проверила деятельность охраны «Крокуса»

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Генпрокуратура проверила деятельность сотрудников ЧОП, которые охраняли «Крокус Сити Холл» во время теракта 22 марта. Об этом сообщил Telegram-каналу Baza источник.
Отмечается, что в ходе проверки никаких нарушений найдено не было. По данным источника, в законе отсутствуют требования, согласно которым на массовых мероприятиях должна присутствовать вооруженная охрана. Таким образом, охранники не обязаны были иметь огнестрельное оружие.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции прибыли к концертному залу «Крокус Сити Холл» через пять минут после поступления информации о стрельбе.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Ранее сообщалось, что сотрудники полиции прибыли к концертному залу «Крокус Сити Холл» через пять минут после поступления информации о стрельбе.
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Екатерина Коршунова