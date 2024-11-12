Генпрокурор РФ Краснов поручил проверить информацию о повышении цен на молоко

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Генеральная прокуратура РФ проведёт проверку данных о повышении производителями цен на молоко. Такое поручение дал подчинённым руководитель ведомства Игорь Краснов.
Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. К проверке будут привлечены специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, сотрудники министерства сельского хозяйства и министерства промышленности и торговли РФ. Ранее сообщалось, что крупнейший производитель молочной продукции в России компания «Вимм-билль-данн» предупредила о грядущем росте цен.
По результатам проверки в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения возможного неправомерного завышения цен и нарушения прав граждан. В ведомстве подчеркнули, что состояние законности в данной сфере находится на особом контроле органов прокуратуры с учётом высокой социальной значимости молочной продукции.
По данным Росстата, с начала 2024 года пастеризованное молоко подорожало на 13,4%, стерилизованное — на 14,3%.
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По результатам проверки в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения возможного неправомерного завышения цен и нарушения прав граждан. В ведомстве подчеркнули, что состояние законности в данной сфере находится на особом контроле органов прокуратуры с учётом высокой социальной значимости молочной продукции.
По данным Росстата, с начала 2024 года пастеризованное молоко подорожало на 13,4%, стерилизованное — на 14,3%.
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Александр Бойцов