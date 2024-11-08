Эксперт объяснила рост цен на сливочное масло

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В среднем пачка масла весом 180 гр. по России подорожала на 24 %, такой резкий скачок в цене обусловлен ростом стоимости молока, сообщила газете «Известия» глава компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова
Исследование «Контур.Маркета» указывают на рост цен за упаковку сливочного масла в среднем на 24%. Дороже всего сливочное масло оказалось в Архангельской области — рост составил рекордных 65%, в Красноярске - 61%, на Сахалине - 42%. Менее заметно подорожание в Якутии - 4% и в Краснодарском крае - 3%.
Цены на сырое молоко выросли за год на 21%. Себестоимость сырого молока и продуктов его содержащих зависит от многих факторов, в том числе от увеличения расходов на логистику, себестоимость кормов, цен на сельхозтехнику и комплектующих. Кроме всего ключевая ставка Банка России этой осенью увеличилась до 21%, а объемы господдержки остались прежними, что несомненно оказывает влияние на производителей. Себестоимость производства молочной продукции растет быстрее цен реализации.
В 2024 года произошло удорожание производсва, особенно в небольших фермерских хозайствах, при автоматизированном производсве себестоимость ниже. Но в регионах растет спрос на молочную продукцю и значит необходима поддержка новых местных производителей.
Скорее всего, цена на масло стабилизируется, но останется на высоком уровне. В конце 2023 года схожую ситуацию мы наблюдали с куриными яйцами.
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«Это связано с тем, что сливочное масло — молокоемкий продукт. Для производства 1 кг сливочного масла требуется более 20 л молока», — утверждает глава компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова.
Цены на сырое молоко выросли за год на 21%. Себестоимость сырого молока и продуктов его содержащих зависит от многих факторов, в том числе от увеличения расходов на логистику, себестоимость кормов, цен на сельхозтехнику и комплектующих. Кроме всего ключевая ставка Банка России этой осенью увеличилась до 21%, а объемы господдержки остались прежними, что несомненно оказывает влияние на производителей. Себестоимость производства молочной продукции растет быстрее цен реализации.
«В случае с переработкой молока на себестоимость также влияют вторичные санкции», — разьясняет Петрова
В 2024 года произошло удорожание производсва, особенно в небольших фермерских хозайствах, при автоматизированном производсве себестоимость ниже. Но в регионах растет спрос на молочную продукцю и значит необходима поддержка новых местных производителей.
Скорее всего, цена на масло стабилизируется, но останется на высоком уровне. В конце 2023 года схожую ситуацию мы наблюдали с куриными яйцами.
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Елена Генералова