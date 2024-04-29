Гидролог раскрыл сроки восстановления дамбы в Орске

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Восстановление дамбы в Орске может занять два года. Об этом РИА Новости сообщил главный научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, доктор технических наук Михаил Болгов.
Он пояснил, что все зависит от результатов расследования и причин произошедшего.
По его словам, это должно быть установлено следствием.
Эксперт добавил, что если ремонтировать только одну точку, то работы должны занять меньше месяца. Если же придется строить новую дамбу, то, по оценкам экспертов, на это уйдет «один-два года».
Напомним, что сооруженная в Орске дамба, защищающая город от реки Урал, прорвалась 5 апреля. Спустя сутки дамбу прорвало в еще одном месте; к утру 7 апреля вода достигла Оренбурга, началась эвакуация населения.
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«Это брак в одном месте, это случайность, не досмотрели, или это вся конструкция такая, из сэкономленного материала на неподготовленном ложе? В одной точке было неправильно, или весь проект был ошибочным», – отметил гидролог.
По его словам, это должно быть установлено следствием.
Эксперт добавил, что если ремонтировать только одну точку, то работы должны занять меньше месяца. Если же придется строить новую дамбу, то, по оценкам экспертов, на это уйдет «один-два года».
Напомним, что сооруженная в Орске дамба, защищающая город от реки Урал, прорвалась 5 апреля. Спустя сутки дамбу прорвало в еще одном месте; к утру 7 апреля вода достигла Оренбурга, началась эвакуация населения.
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Александр Климов