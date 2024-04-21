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Уровень воды в реке Томь в Новокузнецке достиг опасной отметки

21 апреля 2024, 05:08
Фото: iStpck/Bilanol

Фото: iStpck/Bilanol

Утром 21 апреля уровень воды в реке Томь поднялся до опасной отметки в 630 см. Об этом сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в поселке Ай,ашево вода поднялась до 600 см. В Калтане и Кондоме уровень воды достиг 500 см.

«Подтоплений жилых домов нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены», – написал Кузнецов.



Ранее комитет по строительству города Орска Оренбургской области подсчитал количество домов, пострадавших от паводка. Эксперты обследовали 1,9 тысячи домов.

Ранее стало известно, что в Орске возникли проблемы с водоснабжением. Практически во всех районах города наблюдались перебои с водой.

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#помощь
#орск
#оренбургская область
#паводок
Россияне возмутились бегавшим по детской площадке в одних трусах мужчине
Бегавший в трусах по детской площадке мужчина возмутил жителей Екатеринбурга
21 апреля 2024, 03:17

Фото: iStock/goodmoments

Жителей Екатеринбурга возмутил мужчина, бегаювший по детской площадке в нижнем белье, заявил один из очевидцев изданию Ura.ru.
Инцидент произошел днем 20 апреля в районе Уралмаша. По неизвестным причинам мужчина бегал по детской площадке в нижнем белье. По словам очевидцев, это произошло из-за жары.

«На Уралмаше голый мужик в одних трусах бегал по детской площадке… Заметили во дворе дома на улице Донбасской, 21», – рассказали россияне.

Ранее на Бали россиянин с оголенным торсом нарушил правила дорожного движения. Видеозапись была сделана одним из водителей на платной дороге Бали – Мандала 12 апреля. На кадрах видно, как мужчина на мотоцикле нарушает скоростной режим и правила движения по полосам на оживленной автомагистрали. Видно, что на мотоциклисте нет шлема, а его тело обнажено.

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#екатеринбург
#детская площадка
#дети
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Еще один брат убившего москвича из-за парковки мигранта находится в бегах
Брат убившего москвича из-за парковки мигранта Аббасова сбежал
21 апреля 2024, 01:20

Фото: iStock/artolympic

Еще один брат азербайджанца Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве 25-летнего москвича из-за штрафа за парковку в московском районе Люблино, находится в бегах, передает Telegram-канал Mash.
По данным канала, речь идет о 29-летнем Ельшане Аббасове.

Подозреваемый в убийстве москвича за штрафстоянку и два его брата были задержаны и доставлены в Москву.

17 апреля 21-летний Аббасов зарезал автомобилиста, который припарковался на тротуаре возле высотного жилого дома на улице Краснодарской в Москве. После убийства гражданин Азербайджана скрылся с места происшествия. При обыске в доме у него было обнаружено 44 миллиона рублей.

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#убийство
#розыск
#парковка
#уголовное дело
#азербайджан
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В российском регионе шесть человек погибли в результате ДТП
В ЛНР шесть человек погибли во время столкновения двух автомобилей
21 апреля 2024, 00:41

Фото: iStock/Anton Novikov

Шесть человек погибли и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Славяносербском районе Луганской народной республики (ЛНР), передает РИА Новости.
Инцидент произошел на трассе Р-343 «Луганск-Лисичанск» в районе села Желобок Славяносербского района. Водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.

В результате аварии погибли водитель и пассажир Mitsubishi Pajero. Кроме того, жертвами стали водитель и три пассажира автомобиля УАЗ, пассажир автомобиля УАЗ был отправлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу в критическом состоянии.

Ранее в Саратовской области четыре человека погибли в результате ДТП.

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#дтп
#лнр
#авария
#водители
#пассажиры
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Над Брянской областью уничтожили три беспилотника
Губернатор Богомаз: Над Брянской областью сбили три беспилотника
21 апреля 2024, 00:21

Фото: iStock/vadimrysev

Три беспилотника были уничтожены в небе над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Отмечается, что жертвы и пострадавшие отсутствуют. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в Брянской области после падения беспилотника загорелась энергетическая инфраструктура. Инцидент произошел в Выгоничском районе. Там подразделения противовоздушной обороны сбили пять украинских военных ударных беспилотников.

В ночь на субботу, 20 апреля, еще шесть беспилотников были сбиты над Брянской областью и три – над Курской.

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#брянская область
#александр богомаз
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#всу
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Выросло число пострадавших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Подмосковье
До 15 человек выросло число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Щёлково
20 апреля 2024, 21:31

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число пострадавших при столкновении маршрутки и грузовика в подмосковном Щёлкове возросло до 15 человек. Об этом региональная прокуратура сообщила в своём Telegram-канале.

Отмечается, что среди пострадавших водитель и пассажиры микроавтобуса. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также появились подробности аварии. В прокуратуре указали на то, что автобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком.

Ранее в УМВД России по Московской области сообщили, что в районе 16:50 на автодороге М-7 «Волга» произошла авария. Маршрутный микроавтобус столкнулся с грузовиком. Тогда сообщалось о десяти пострадавших.

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#дтп
#автобус
#грузовик
#подмосковье
#щёлково
#пострадавший
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В Дагестане таможенников осудили за организацию преступного сообщества
ТАСС: восемь таможенников получили по 10 лет строгого режима в Дагестане
20 апреля 2024, 21:30

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Дагестане вынесли приговор таможенникам за организацию преступного сообщества. Об этом руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что среди восьмерых осуждённых есть сотрудники таможенного поста Махачкалы и управления ГИБДД МВД по региону.

По данным следствия, они уклонялись от уплаты таможенных платежей и злоупотребляли должностными полномочиями.

Решением суда их приговорили к девяти и десяти годам лишения свободы. Все восемь подсудимых были взяты под стражу в зале суда.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России на 106 миллионов рублей. Ранее на имущество и денежные средства задержанных был наложен арест.

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#дагестан
#таможня
#арест
#суд
#тюрьма
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«112»: убийца бизнесмена из Балашихи скрылся в Турции
20 апреля 2024, 20:28

Фото: iStock/Sitikka

Убийца бизнесмена Назима Ахмедова из Балашихи скрылся в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Напомним, что в субботу утром неизвестный расстрелял предпринимателя в подмосковной Балашихе. Он выстрелил ему в грудь и голову. Одна из пуль попала мужчине в сердце. От полученных травм он скончался на месте.

В настоящее время полиция разыскивает автомобиль KIA, на котором преступник скрылся с места преступления. По предварительным данным, на этой машине он доехал до аэропорта Шереметьево, после чего вместе с водителем вылетел в Турцию.

Отмечается, что убитый 60-летний мужчина был владельцем круглосуточного магазина. Сообщалось, что у него был крупный долг.

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#убийство
#балашиха
#турция
#бизнесмен
#шереметьево
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В Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
МВД: 10 человек пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Подмосковье
20 апреля 2024, 19:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

В подмосковном Щёлково автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Авария произошла на автодороге М-7 «Волга». Маршрутный микроавтобус столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП пострадали десять человек.

Причиной аварии, по предположениям ведомства, могло стать несоблюдение дистанции между автомобилями.

В настоящее время МВД выясняет все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в установленном законодательством порядке.

Ранее сообщалось, что в районе железнодорожной станции Малиновка в Подмосковье поезд «Иволга», проходящий обкатку, столкнулся с тепловозом. Авария не повлияла на движение остальных поездов. В результате аварии никто не пострадал.

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#авария
#дтп
#автобус
#грузовик
#подмосковье
#щёлково
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Под Иркутском фермер расстрелял собаку, которая якобы покусилась на его индюшек
20 апреля 2024, 19:45

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Под Иркутском мужчина хладнокровно расстрелял соседскую собаку, когда та забежала к нему во двор, об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Трэвел-блогерша Антонина Родионова с мужем спасли собаку из-под колёс автомобиля. Когда хвостатая восстановилась, пара приняла решение оставить её у себя. Собаку назвали Йоко.

Супруги много путешествовали и брали Йоко с собой. По их словам, собака была совсем не агрессивной и даже почти не лаяла.

Некоторое время назад Йоко забежала на соседский участок, где в неё дважды выстрелил хозяин дома. Позже он заявил, что Йоко, якобы, угрожала его индюшкам.

Родионова написала заявление в полицию, требуя привлечь соседа к ответственности за убийство животного, а также проверить, есть ли у него разрешение на использование огнестрельного оружия.

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#иркутская область
#убийство
#собака
#выстрел
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