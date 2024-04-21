Уровень воды в реке Томь в Новокузнецке достиг опасной отметки

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Утром 21 апреля уровень воды в реке Томь поднялся до опасной отметки в 630 см. Об этом сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в поселке Ай,ашево вода поднялась до 600 см. В Калтане и Кондоме уровень воды достиг 500 см.
Ранее комитет по строительству города Орска Оренбургской области подсчитал количество домов, пострадавших от паводка. Эксперты обследовали 1,9 тысячи домов.
Ранее стало известно, что в Орске возникли проблемы с водоснабжением. Практически во всех районах города наблюдались перебои с водой.
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«Подтоплений жилых домов нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены», – написал Кузнецов.
Ранее комитет по строительству города Орска Оренбургской области подсчитал количество домов, пострадавших от паводка. Эксперты обследовали 1,9 тысячи домов.
Ранее стало известно, что в Орске возникли проблемы с водоснабжением. Практически во всех районах города наблюдались перебои с водой.
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Александр Климов