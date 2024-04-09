Кремль оценил фразу губернатора Паслера «уберите телефоны» жителям Орска

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал фразу губернатора Оренбурга Дениса Паслера.
Как отметил представитель Кремля, в администрации президента видели кадры общения губернатора Дениса Паслера с пострадавшими от паводков жителями Орска.
Песков назвал работу с жителями напряженной и заверил в оказании помощи. По его словам, все руководство — муниципальное, районное, региональное — находится в прямом контакте с населением.
Накануне оренбургский губернатор на встрече с жителями потребовал убрать телефоны. Те, в свою очередь, отметили, что хотят иметь доказательства, что им будет обещано.
Паслер предложил опираться на видеозаписи местных СМИ. Также губернатор пожаловался на сорванный отпуск, взятый «впервые за пять лет».
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Песков назвал работу с жителями напряженной и заверил в оказании помощи. По его словам, все руководство — муниципальное, районное, региональное — находится в прямом контакте с населением.
Накануне оренбургский губернатор на встрече с жителями потребовал убрать телефоны. Те, в свою очередь, отметили, что хотят иметь доказательства, что им будет обещано.
Паслер предложил опираться на видеозаписи местных СМИ. Также губернатор пожаловался на сорванный отпуск, взятый «впервые за пять лет».
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Алёна Самарева