Орск может снова затопить

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу. Об этом пишет РИА Новости.
«Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай», — указано в публикации.Сообщается, что есть угроза подтопления поселка Тукай. Объявлена эвакуация. Жителей примут пункты временного размещения на базе школ №17 и 88.
Ранее сообщалось, что в городе прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Это привело к массовой эвакуации жителей из Старого города, где находятся несколько поселков, попавших в зону затопления. По последним данным, уровень воды в районе города снизился на 28 сантиметров и составляет 592 сантиметра. Критический уровень — 700 сантиметров. Ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.
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