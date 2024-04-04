Глава АКОРТ Караваев объяснил рост поставок бананов в Россию

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Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил, что в России наблюдается рост числа поставок бананов на 10% из-за отсутствия перебоев доставки и имеющихся запасов.
«У ритейлеров действуют долгосрочные контракты с поставщиками, в рамках которых партнёры выполняют все обязательства по поставкам в срок и в прежних объемах. Предпосылок для нехватки бананов на рынке нет, как и поводов для волнения у потребителей», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Караваев.
Ранее эксперт Всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Паскаль Лю сообщал, что бананы могут резко подорожать во всем мире по причине изменения климата. Он также выразил свою глубокую обеспокоенность изменением климатических условий в мире, ведь это может сильно ударить и по сфере производства фрукта.
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