Врач Елисеев заявил об опасности бананов для почек

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Врач-терапевт, врач-нефролог Михаил Елисеев заявил, что избыток бананов может быть опасен для почек.
Также врач предупредил и об авокадо.
К проблемам с почками могут привести и употребление избыточно большого количества мяса, солёных продуктов и алкоголя.
Ранее диетолог Полина Журавлева заявила, что имбирь содержит гингерол, который помогает взбодриться. Поэтому, считает специалист, этим продуктом можно заменить вредные для организма кофе и энергетики.
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«Стоит упомянуть про бананы и авокадо. Употребление слишком большого количества этих фруктов может быть опасным из-за содержания в них калия. Избыток калия так же, как и натрия, тяжело выводится из организма. В результате это может привести к проблемам с работой почек, мышечным спазмам, проблемам с работой сердца», — пояснила в беседе с Газета.ру Елисеев.
Ранее диетолог Полина Журавлева заявила, что имбирь содержит гингерол, который помогает взбодриться. Поэтому, считает специалист, этим продуктом можно заменить вредные для организма кофе и энергетики.
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Мелисса Тимофеева