Стало известно, как банки вешают долги на честных заемщиков

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В некоторых случаях заемщик рискует остаться должником банка даже после того, как полностью погасит долг. Об этом предупредила юрист Изабелла Атласкирова в разговоре с агентством «Прайм».
Юрист отметила, что банки могут так поступать по нескольким причинам. Возможно, что банк намеренно усложняет пункты договора и указывает невыгодные для клиента условия мелким шрифтом. Может быть такое, что сам потребитель плохо ознакомился с договором или в работе банка произошел технический сбой.
В случае кредитной карты, банк может начислять проценты на непогашенную часть лимита. Такое происходит даже при задолженности в 1 рубль или при начислении пеней после истечения льготного беспроцентного периода, пояснила специалист.
Атласкирова призвала подходить к изучению договора ответственно, чтобы избежать неожиданных проблем. Она добавила, что технические ошибки легче исправить, чем изменить условия уже подписанного договора.
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В случае кредитной карты, банк может начислять проценты на непогашенную часть лимита. Такое происходит даже при задолженности в 1 рубль или при начислении пеней после истечения льготного беспроцентного периода, пояснила специалист.
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Алина Юрчак