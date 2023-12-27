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Глава «Газпрома» Миллер: Поставки газа в Китай в 2023 году будут в 1,5 раза выше

27 декабря 2023, 00:16
Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в 2023 году поставки газа компании в Китай будут в полтора раза выше по сравнению с прошлым годом.

«В этом году поставки газа в КНР будут в полтора раза больше, чем в 2022 году. А в 2025 году мы уже выйдем на наши контрактные обязательства. В 2025 году поставки газа в Китай составят 38 миллиардов кубометров», — цитирует РИА Новости слова Миллера в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава компании подчеркнул, что «Газпром» 23 декабря установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.

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Центробанк ужесточит контроль за валютными потоками
ЦБ расширит мониторинг крупнейших экспортёров, повысив порог до 1 млрд долларов
26 декабря 2023, 20:41

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В России собираются расширить список мониторинга крупнейших экспортёров, включив в него компании с выручкой от экспорта или задолженностью перед нерезидентами в размере более одного миллиарда долларов. Об этом сообщает Банк России.
В сообщении регулятора отмечается, что внесение новых компаний расширит список вдвое. Сами организации называться не будут, а информация об их включении в перечень будет присылаться руководству в индивидуальном порядке.

Компониям, помимо отчёта об активах и обязательствах в иностранной валюте, необходимо будет предоставлять информацию об остатках на рублёвых счетах за рубежом и задолженностях в рублях перед нерезидентами. Информация должна предоставляться на консолидированной основе.

В Центробанке отметили, что введение мер по ужесточению мониторинга позволит точнее контролировать валютные потоки крупного бизнеса.

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В Балашихе стартовало строительство завода с привлечением промышленной ипотеки
26 декабря 2023, 18:08

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье с привлечением средств промышленной ипотеки строят завод систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов. Мера поддержки предоставлена «Фабрике вентиляции ГалВент», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в проект составляет около 1,3 млрд рублей. Средства в размере 500 млн рублей инвестор привлекает в формате промышленной ипотеки. Участок под проект также предоставлен на льготных условиях – по программе «Земля за 1 рубль», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Предприятие планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Оно будет выпускать воздуховоды, воздухорегулирующие устройства, шумоглушители, вентиляционные фильтры и оборудование для вентиляционных систем. На заводе появятся 470 рабочих мест.

Как отметили в министерстве, «Фабрика вентиляции ГалВент» – крупнейшее в стране предприятие по производству систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов.

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Times: ФРГ может лишиться статуса третьей экономики мира из-за зависимости от РФ
26 декабря 2023, 17:37

Фото: iStock/DesignRage

Германия может потерять статус третьей экономики мира из-за зависимости от российских энергоносителей, к такому выводу пришли аналитики британского Центра экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR), их исследование публикует Times.
«Сокращение разрыва между экономиками Великобритании и Германии будет вызвано замедлением последней в результате ее зависимости от российской энергетики для развития производственного сектора», — прокомментировал ситуацию автор статье, ссылаясь на доклад аналитиков.

По прогнозам экспертов, уже в 2026 году Германия уступит своё третьей место в рейтинге Японии, а в 2027 опуститься ещё ниже, пропустив вперёд Индию.

При это, в CEBR считают, что к 2035 году Индия окажется третьей в списке крупнейших экономик мира, а также третьей в списке мировых сверхдержав, что спровоцирует очередной геополитический сдвиг.

К 2037 году, предполагают аналитики, КНР сбросит с олимпа США и станет крупнейшей экономикой мира.

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Фермерам в 2023 году передали более 20 участков по программе «Подмосковные 10 гектаров»
26 декабря 2023, 17:37

Фото: пресс-служба Минимущества МО

23 земельных участка общей площадью более 700 га предоставили в 2023 году по программе «Подмосковные 10 гектаров». Об этом сообщили в Минимущества региона.
Программу разработало в 2022 году Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Она направлена на создание льготных условий для получения земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
«Программа распространяется на 26 муниципалитетов региона, расположенных за пределами ЦКАД. Участок может быть использован для разведения мелкого и крупного рогатого скота молочного и мясомолочного направлений, под овощеводство, садоводство, пчеловодство и растениеводство. В программу включено 110 земельных участков общей площадью почти 3 тыс га», – сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Проект пользуется популярностью у фермеров. Многие воспользовались ею, чтобы открыть бизнес с нуля.
«Это значит, что сельхозпроизводителей у нас станет ещё больше. В этом году 23 земельных участка общей площадью свыше 700 га передано 16 фермерам и крестьянским хозяйствам», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Например, фермерское хозяйство из Орехово-Зуевского городского округа получило по программе 58 га по овощеводство. А крестьянско-фермерское хозяйство из Серебряных Прудов использует 60 га для выращивания зерновых, зернобобовых и масличных культур.

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Новый мультитемпературный комплекс достроили в Богородском округе
26 декабря 2023, 16:52

Фото: пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области

Новый мультитемпературный комплекс в Подмосковье сможет хранить до 10 тысяч тонн рыбной продукции. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Комплекс находится в Кудиново Богородского городского округа.

После открытия предприятия, в него могут трудоустроится свыше 100 человек.

«Внутри морозильного склада площадью 6,3 тысячи кв.м. смогут храниться 10 тысяч тонн рыбной продукции, добытой на Дальнем Востоке, которую подвергнут глубокой заморозке при температуре -28 °С. Такая технология применяется для сохранения всех полезных свойств, свежести рыбы и морепродуктов и их дальнейшей транспортировки», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что объём инвестиций составил 900 млн рублей. Также проект сопровождается центром содействия строительству при Правительстве Московской области на протяжении всего хода работ.

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Аналитики спрогнозировали лидерство Китая в мировой экономике
CEBR: экономика КНР может обойти американскую в 2037 году
26 декабря 2023, 16:49

Фото: iStock/Igor Kutyaev

Экономика Китая может обойти американскую в 2037 году. Прогноз представлен британским Центром экономических и деловых исследований (CEBR).
В прошлом году прогноз гласил о том, что Китай выйдет на первое место по объёмам ВВП уже в 2036 году. А вот по прогнозам 2021 года ожидалось, что Китай обгонит США в 2030 году.

Ухудшение прогноза связано с кризисом в сфере китайской недвижимости, а также из-за медленных темпов восстановления страны после пандемии коронавируса.

Также, по прогнозам аналитиков, США всё же смогут вернуть лидирующую позицию в экономике к 2050 году.

Но вот уже к 2080 году крупнейшей экономикой мира может стать Индия.

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#китай
#сша
#экономика
#ввп
#прогноз
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Автоэксперт Кадаков оценил шансы Mercedes и BMW «уйти в историю»
26 декабря 2023, 14:34

Фото: IStock/jax10289

Помощник президента России Максим Орешкин предрёк исчезновение Mercedes и BMW. Он отметил, что сегодня Китай стал экспортёром автомобилей номер один в мире, поэтому будет не удивительно, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, по примеру Volvo «уйдут в историю».
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков согласился, что всем автомобильным брендам приходится непросто. Однако, по его мнению, Mercedes и BMW вряд ли уйдут в историю, так как они десятилетиями выстраивали свой бренд.
«Естественно, и у BMW и Mercedes есть определённые сложности, а точнее, у концерна Daimler, но они есть у многих компаний. Почему вопрос строится вокруг этих брендов, я не знаю. Может быть, просто к слову пришлось. Вряд ли BMW и Mercedes уйдут в историю, потому что они крепко выстроены десятилетиями. Пока эти бренды остаются автомобилями, которые задают стандарты», — сказал Кадаков.
Автоэксперт подчеркнул, что при появлении среди акционеров китайских структур «менее немецким» BMW или Mercedes не станет.

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#китай
#автомобили
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Машиностроительный завод запустил в Подмосковье два цеха по импортозамещению
26 декабря 2023, 14:30

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Орехово-Зуеве открыли два новых цеха по выпуску отечественных осевых агрегатов для прицепов. Их возвёл машиностроительный завод «Тонарь» при поддержке Фонда развития промышленности, сообщили в пресс-службе ФРП.
Осевые агрегаты – детали, которые устанавливаются на магистральную и сельскохозяйственную прицепную технику как собственного производства завода, так и других производителей. Завод также расширил производство отечественных осевых агрегатов с дисковыми тормозами для прицепной специальной и сельскохозяйственной техники.

Инвестиция ФРП составляет 300 млн рублей. В модернизацию производства вложено 380 млн рублей. На заводе создано 80 новых рабочих мест.

Ранее компания использовала осевые агрегаты с зарубежными дисковыми тормозами, а использование собственных компонентов снизило себестоимость деталей на 15%. Кроме того, расширение и модернизация производства позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции и заместить около 10% импорта. Компания ожидает повысить свою долю на рынке с 26% до 50%.

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#мининвест мо
#экономика
#орехово-зуево
#подмосковье
#московская область
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Орешкин: Россия занимает выгодные позиции по платформизации разных отраслей
26 декабря 2023, 13:37

Фото: iStock/Natalia Kirsanova

Россия занимает выгодные позиции по платформизации отраслей. Об этом сообщил помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт», приведя в пример «Яндекс», который обыграл Google на рынке такси.
Он считает, что за счет технологий в ближайшие десятилетия изменятся все традиционные отрасли: энергетика, транспорт, производство продовольствия, здравоохранение и многие другие.

«Когда у нас появляется большое количество данных, начинает набирать обороты процесс реинжиниринга институтов рынка и платформизации целых отраслей. Самый простой пример - это «Яндекс Такси», сервис, который полностью заменил рынок. У нас теперь нет свободного ценообразования, все тарифы устанавливаются платформой», - объяснил Орешкин.

По его словам, таким образом развивается цифровой госплан. Он отметил, что платформизация затронет все виды российской экономике, а также рыночном направлении и социальной сфере, в том числе, в образовании. Орешкин объяснил, что так будет находиться индивидуальный подход к каждому ученик. При этом в сфере здравоохранения уже начали проявляться первые плоды применения искусственного интеллекта. Позже сервисы станут частью общей платформы, благодаря которой станет возможным анализировать здоровье человека.

Орешкин отметил, что Россия находится на выходных позициях, приведя в пример «Яндекс», который выиграл конкуренцию у Google на рынке такси. Таким образом, в России есть конкурентоспособные компании, внедряющие цифровые подходы.

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