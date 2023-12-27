Глава «Газпрома» Миллер: Поставки газа в Китай в 2023 году будут в 1,5 раза выше

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в 2023 году поставки газа компании в Китай будут в полтора раза выше по сравнению с прошлым годом.
«В этом году поставки газа в КНР будут в полтора раза больше, чем в 2022 году. А в 2025 году мы уже выйдем на наши контрактные обязательства. В 2025 году поставки газа в Китай составят 38 миллиардов кубометров», — цитирует РИА Новости слова Миллера в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава компании подчеркнул, что «Газпром» 23 декабря установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.
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