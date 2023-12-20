Лишенная доли в российских активах австрийская OMV отреагировала на указ Путина

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Крупнейшая в Центральной Европе австрийская нефтегазовая компания OMV изучает указ президента России Владимира Путина о лишении ее и немецкой нефтегазовой Wintershall их прав в компаниях, которые занимались разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
По информации РИА Новости, в компании Wintershall детально анализируют сложившуюся ситуацию.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписан указ, который лишает немецкую нефтегазовую компанию Wintershall и австрийскую OMV прав в компаниях, занимавшихся разработкой Ачимовских отложений Уренгойского месторождения и Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения. Согласно указу, акционеры из РФ получат в них доли, пропорциональные долям в СП.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в декабре прошлого года подписал указ, запрещающий «Газпрому» приобретать газ и услуги у СП из «недружественных» государств — немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV — до 1 октября 2023 года.
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Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписан указ, который лишает немецкую нефтегазовую компанию Wintershall и австрийскую OMV прав в компаниях, занимавшихся разработкой Ачимовских отложений Уренгойского месторождения и Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения. Согласно указу, акционеры из РФ получат в них доли, пропорциональные долям в СП.
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Екатерина Коршунова