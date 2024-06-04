Шувалов поздравил коллектив Каширской ГРЭС со 102-летием предприятия

Фото: пресс-служба г. о. Каширы
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов поздравил одно из старейших предприятий муниципалитета – Каширскую ГРЭС – со 102-летием. 4 июня 1922 года она стала первой в Советском Союзе гидроэлектростанцией, построенной по плану ГОЭЛРО.
«Каширская ГРЭС – важный научный центр по внедрению передовых технологий, которые затем тиражировались на всю отечественную энергетику и перенимались зарубежными странами. И сегодня перед электростанцией открыты новые горизонты. Сейчас на ней идёт строительство инновационных парогазовых установок большой мощности отечественного производства», – написал Шувалов в своём телеграм-канале.По его словам, благодаря этому в энергосистеме Московского региона появится современный экологичный энергоисточник.
Как отметил глава Каширы, жители округа гордятся предприятием. Он пожелал его сотрудникам успехов, развития и процветания.
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