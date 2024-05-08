В Кашире состоялось торжественное открытие памятника бойцам СВО

Фото: Радио 1
8 мая в преддверии Дня Победы на Алее Славы в городском округе Кашира состоялось торжественная установка и открытие памятника, посвященного бойцам специальной военной операции. Об этом сообщила корреспондент Радио 1.
На открытии присутствовали гости и жители округа, ветераны, а также почетные гости.
Памятник представляет бойцов трех разных эпох. Он был спроектирован после голосования жителей.
После торжественного открытия жители возложили к нему цветы и почтили память погибших минутой молчания.
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«Мы открываем памятник трем поколениям наших каширян, которые принимали участие в войнах в Чечне, в Афганистане, на территории специальной военной операции. <…> Люди сражались за свою свободу, за независимость и свое будущее. Мы должны отдать дань памяти каждому бойцу, который пожертвовал своей жизнью, который так или иначе сделал все для победы. Сейчас мы ждем наших бойцов с новой победой, с настоящей долгожданной победой», — произнес речь глава Каширы Михаил Шувалов.
Памятник представляет бойцов трех разных эпох. Он был спроектирован после голосования жителей.
«Уважаемые каширяне и гости, от всего ветеранского актива выражаю глубокую благодарность той инициативной группе, которая сделала все для того, чтобы на данном святом месте был установлен памятник. <…> Мы сейчас в преддверии Дня Победы смотрим кинохронику, как радовались наши советские люди Победы. Данный памятник — это символ воинский. Проходя мимо, военнослужащие обязаны дать честь, а гражданские склонить голову и вспомнить о тех, кто отдал жизнь за нас с вами. Мы выполняем сложную задачу на СВО. Мы выполним», — поделился председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил правоохранительных органов Анатолий Воротников.
После торжественного открытия жители возложили к нему цветы и почтили память погибших минутой молчания.
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Мира Полтева