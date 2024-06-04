В Кашире открывается зоологическая выставка

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Выставка «Звери и птицы подмосковных лесов» вновь откроется в Каширском краеведческом музее в среду, 5 июня, экспозиция будет расширена, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В состав экспозиции возвращаются после реставрации чучела кабана и вальдшнепа», — отмечается в сообщении.Открытие выставки назначено на 11:30. Для юных посетителей музея подготовлена интерактивная программа. Для того, чтобы попасть на мероприятие, необходимо записаться заранее.
Отмечается также, что открыта запись для организованных групп составом не менее пяти человек. Такие группы можно записать на посещение в другое удобное для них время. Телефоны для записи: +7-999-834-85-40 и +7-496-693-10-06.
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