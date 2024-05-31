Новые современные очистные сооружения заработают в Кашире

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Современные очистные сооружения заработают для 46 тысяч жителей Каширы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Глава Каширы Михаил Шувалов проконтролировал ход проведения работ совместно со специалистами.
Новый комплекс будет обслуживать Каширы, микрорайона Ожерелье, посёлков Новоселки и Зендиково.
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«В настоящее время на объекте работает 61 человек и 5 единиц техники. Осуществляются армирование и монтаж опалубки стен биологического реактора. Проводится монтаж опалубки фундаментов 2 захватки здания механического обезвоживания ила и воздуходувок. Выполняется обмазочная гидроизоляция. Идет устройство котлованов под фундаменты здания доочистки», — поделились в пресс-службе.
Новый комплекс будет обслуживать Каширы, микрорайона Ожерелье, посёлков Новоселки и Зендиково.
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Мира Полтева