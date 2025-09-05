Глава Минэкономразвития Решетников назвал Китай главный партнером России

05 сентября 2025, 13:38

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал Китай главным партнером России. Об этом чиновник заявил на полях ВЭФ-2025.





В интервью для RT Решетников составил топ стран, которые являются главными российскими партнерами. На первом месте расположился Китай, с которым у РФ больше трети товарооборота.



Вторым по значимости партнером Решетников назвал Турцию, а третьим — Индию. Эти страны сотрудничают с Россией в сфере машиностроения, химической промышленности и продовольствия.





«Ну и очень важные наши партнеры, четвертая и пятая позиции, — Белоруссия и Казахстан. Это наши партнеры по ЕврАзЭС, с кем мы находимся в тесной кооперации: наши экономики взаимно дополняют друг друга», — сказал Решетников.