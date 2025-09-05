Песков: новый раунд переговоров Путина в Трампа возможен в ближайшее время

05 сентября 2025, 12:28

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что второй раунд переговоров между главой страны Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом может пройти в ближайшее время. Об этом он сказал в интервью aif.ru.





Напомним, что первый раунд переговоров состоялся на Аляске 15 августа. Тогда лидеры стран говорили почти три часа, и одной из тем диалога стало урегулирование конфликта на Украине. Обе стороны посчитали встречу плодотворной и дали совместную пресс-конференцию по ее итогам. О втором раунде переговоров Песков сказал так:





«Конечно, возможен. У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно», — сказал пресс-секретарь.