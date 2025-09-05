Песков сообщил о планах России насчет Востока
Россия не намерена «разворачиваться с Востока», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 сентября в интервью aif.ru.
По его словам, никакие «повороты» нельзя формализовать документально, а возвращаться назад было бы ошибкой — Россия и так ориентирована на Восток. Песков также подчеркнул, что Москва развивает стратегическое партнёрство с Китаем и странами Глобального Юга, которые заинтересованы в дружеских отношениях с Россией.
В тот же день на пленарном заседании X Восточного экономического форума (ВЭФ‑2025) президент Владимир Путин заявил, что будущее будет многополярным, отвечая на вопрос, будет ли мир склоняться к Западу или к Востоку.
