Санкции США и ЕС привели к гибели более 30 млн человек с 1970 года
Односторонние санкции, введённые США и странами Евросоюза с 1970 года, могли привести к гибели 38 миллионов человек в странах глобального Юга. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet Global Health.
Авторы работы – Джейсон Хикел, Дилан Салливан и Омер Тайяб. Они отмечают, что санкции часто использовались не как оборонительный инструмент, а как средство экономической изоляции, провоцирующее кризисы и значительные человеческие потери.
Согласно исследованию, только с 2012 года санкции стали причиной смерти более миллиона детей по всему миру. При этом количество жертв санкций существенно превышает число погибших в вооружённых конфликтах.
