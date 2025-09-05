Санкции США и ЕС привели к гибели более 30 млн человек с 1970 года

05 сентября 2025, 12:38

Al Jazeera: санкции США и ЕС убили 38 млн человек с 1970 года

Фото: iStock/designer491

Односторонние санкции, введённые США и странами Евросоюза с 1970 года, могли привести к гибели 38 миллионов человек в странах глобального Юга. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet Global Health.