Глава Минсельхоза Лут: Россия отправит в Египет предназначенную Турции пшеницу

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Турецкие власти заявили о приостановке импорта зерновых на период с 21 июня по 15 сентября для защиты местных производителей. Россия сумеет перенаправить в другие страны объёмы пшеницы, которые ранее предназначались для экспорта в Турцию.
Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия РФ Оксана Лут. Она отметила, что Турция, с учётом рыночной конъюнктуры, может пересмотреть сроки действия ограничений. Тем не менее, это не станет серьёзной проблемой для отечественных экспортёров зерновых, считает министр.
По её словам, за аналогичный период прошлого года в Турцию было поставлено около трёх миллионов тонн зерновых. Оксана Лут уверена, что Россия сумеет переориентировать такое количество продукции в другие страны. В частности, министр рассказала, что уже провела встречу с представителями Египта, по итогам которой было решено, что эта арабская страна увеличит импорт российского зерна.
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Александр Бойцов