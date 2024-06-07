Турция планирует приостановить импорт зерна

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Турция приостанавливает импорт пшеницы на период с 21 июня по 15 октября. Сроки действия ограничений могут быть скорректированы в зависимости от рыночных условий.
Об этом сообщает Союз экспортёров зерна. Эту же информацию подтвердило министерство сельского и лесного хозяйства Турции. По данным Союза, на середину апреля Турция была вторым экспортёром российского зерна в текущем сезоне. Первое место занимал Египет, третье — Бангладеш. В пятёрку ведущих экспортёров входят также Пакистан и Алжир.
Председатель правления Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин отмечает, что Зерновое агентство Турции (ТМО) сумело сформировать существенные запасы пшеницы — более девяти миллиардов тонн. В настоящее время, по всей видимости, будет реализовываться этот объём. Эксперты полагают, что решение турецких властей об ограничении импорта вызвано стремлением поддержать местных производителей, которые в этих условиях смогут реализовать собственный урожай.
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Александр Бойцов