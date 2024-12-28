Глава Минтруда России заявил дополнительном увеличении пенсий в феврале

Фото: iStock/ shurkin_son
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил о дополнительном увеличении пенсий в феврале на фоне большой инфляции в 2024 году, передала пресс-служба Минтруда.
«По предварительным данным, годовая инфляция складывается на несколько более высоком уровне. На этот случай законодательством предусмотрены специальные полномочия правительства», — обратил внимание Антон Котяков.
После оценки фактической инфляции за календарный год Росстатом правительство примет решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня, сообщил министр труда и социальной защиты России.
Антон Котяков подчеркнул, в последний месяц зимы пенсионерам выплатят увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь.
Министр отметил, что в настоящий момент начались досрочные выплаты по пенсиям за первые дни января.
«Они увеличены на 7,3%, как и предусмотрено принятым законом о бюджете», — уточнил Котяков.
Читайте также:
Соцфонд: некоторые россияне получат январские пенсии в конце декабря
Адвокат раскрыл, на что чаще всего тратят материнский капитал
В Госдуме оценили идею выплаты 13-й пенсии в день рождения
Ольга Енгалычева