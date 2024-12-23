Соцфонд: некоторые россияне получат январские пенсии в конце декабря

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Россияне получат январские пенсии в конце декабря. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на Социальный фонд России.
Отмечается, что 28 декабря досрочные пенсии за январь получат те пенсионеры, которые обычно получают выплаты с первого по девятое число каждого месяца. Речь идёт о страховых, социальных и накопительных пенсиях, а также о тех, что выплачиваются по старости и инвалидности.
Для россиян, получающих пенсии с 10-го числа, всё пойдёт по стандартному графику.
Ранее сообщалось, что ряд россиян может столкнуться с уменьшением размера пенсий. Это коснётся тех, у кого есть неоплаченные налоги и алименты, просроченные кредиты и штрафы.
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Для россиян, получающих пенсии с 10-го числа, всё пойдёт по стандартному графику.
Ранее сообщалось, что ряд россиян может столкнуться с уменьшением размера пенсий. Это коснётся тех, у кого есть неоплаченные налоги и алименты, просроченные кредиты и штрафы.
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Анастасия Чинкова